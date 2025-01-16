Nintendo'nun bir süredir merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2 nihayet resmî bir tanıtım videosu ile tanıtıldı.

Nintendo, merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2 için resmî tanıtım videosu yayınladı.

Yayınlanan videoyla birlikte konsolun tasarımı ve özellikleri hakkında önemli ipuçları paylaşılmış oldu. Şirket yeni konsolun 2025 yılı içerisinde çıkacağını belirtse de ne yazık ki tam bir çıkış tarihi vermiş değil.

Nintendo Switch 2 tanıtım videosu

Nintendo Switch 2 orijinaline oldukça benzer bir tasarıma sahip ancak daha büyük bir gövde ile geliyor. Joy-Con kontrolcüleri renkli vurgulara sahip. Aynı zamanda artık kayarak açılma mekanizması yerine yeni bir sabitleme yöntemi sunuyor. Ayrıca sağ Joy-Con'un üzerinde yeni bir düğme göze çarpıyor. Videoda Joy-Con'ların bir fare gibi kullanılabildiği de gösteriliyor.

Nintendo Switch 2’nin hem fiziksel hem de dijital Switch oyunlarını destekleyeceği açıklandı ancak bazı Switch oyunlarının tam uyumlu olmayabileceği konusunda bir uyarı yapıldı. Videoda tanıtılan tek oyun yeni bir Mario Kart oyununa benziyor.

Nintendo, 2 Nisan 2025 tarihinde düzenleyeceği özel bir “Nintendo Direct” etkinliğiyle Nintendo Switch 2'ye dair daha fazla detay paylaşacak.

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