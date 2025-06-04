Nintendo'nun yeni el konsolu Nintendo Switch 2 yeni bir videoda parçalarına ayrıldı. Peki yeni el konsolunun iç kısmında ne gibi değişiklikler var?

Nintendo'nun yeni konsolu Nintendo Switch 2, bazı ülkelerde raflardaki yerini aldı. Resmî incelemeler henüz yayınlanmasa da YouTube’daki ProModding kanalı, cihazın içini açtığı 17 dakikalık bir video paylaştı.

Videoda, Nintendo’nun her zamanki gibi bazı vidaları ve mandalları etiketlerin altına sakladığı görülüyor. Eğer doğru aletlere sahipseniz ve garantiyi umursamıyorsanız, konsolu sökme işlemi tıpkı önceki Nintendo Switch de olduğu gibi çok da karmaşık değil.

Nintendo Switch 2'nin parçalarına ayrıldığı video:

İç donanım hakkında büyük bir sır bulunmuyor olsa da bazı detaylar dikkat çekici. Örneğin Joy-Con’lar bu sefer cihaza daha sıkı oturuyor. Ayrıca Nintendo ilk modelde olduğu gibi yine standart bir termal macun kullanmış. Videoda önemli bir eleştiri ise cihazın arkasındaki destek ayağına geldi. ProModding’e göre bu parça oldukça dayanıksız ve sadece bir taraftan açmaya çalışırsanız kırılma riski yüksek.

Cihazın tamir edilebilirlik konusunda ne durumda olduğunu öğrenmek için iFixit’in detaylı analizini beklemek gerekiyor. iFixit'in eski Nintendo Switch modelinin tamir puanını 10 üzerinden 4 olarak değerlendirdiği göz önüne alındığında yeni Nintendo Switch 2'de bu durumun nasıl olacağı merak konusu.