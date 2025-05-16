CD Projekt Red'in göz bebeği Cyberpunk 2077'nin yeni el konsolu Nintendo Switch 2'de nasıl görüneceği yeni bir oynanış videosunda gözler önüne serildi.

Nintendo Switch 2 henüz çıkmasa da birçok el konsolu sever tarafından merakla bekleniyor. Konsolun gücü de merak edilen noktalardan biri ve bugün teknik açıdan en zorlayıcı oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'nin Nintendo Switch 2'de kaydedilen oynanış görüntüleri ortaya çıktı.

YouTube'da Den Faminico Gamer tarafından paylaşılan videoda, oyunun önümüzdeki ay Nintendo Switch 2 ile birlikte çıkacak sürümüne dair oynanış görüntüleri yer alıyor. Görüntüler, CD Projekt Red'in teknoloji kullanımındaki ustalığını ve yeni donanımın potansiyelini ne denli kullanabildiği görülebiliyor.

Cyberpunk 2077'nin Nintendo Switch 2 oynanış videosu

NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin sağladığı güçle birlikte oyun Nintendo Switch 2’de akıcı ve şaşırtıcı derecede kaliteli bir deneyim sunuyor. Bu da Nintendo Switch 2'nin donanımının gerçekten ne kadar güçlü olduğunun önemli bir göstergesi.

CD Projekt Red'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Jan Rosner, daha önce yaptığı açıklamalarda oyunu Nintendo Switch 2'de çalıştırmanın kolay; ancak iyi çalışmasını sağlamanın zor olduğunu belirtmişti. Anlaşılan geliştirici ekip bazı teknik fedakârlıklar yapsa da oyunun sanatsal bütünlüğünden taviz vermemiş.

Dikkat çeken bir diğer detay ise oyunun fiziksel sürümünün tamamen kartuş üzerinde sunulacak olması. Bu sayede oyuncular herhangi bir ek indirme yapmadan doğrudan oyunu deneyimleyebilecek.