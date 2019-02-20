Nintendo Switch'i Android Tablete Dönüştürecek Çılgın Proje

Nintendo'nun büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ve modüler yapısıyla büyük ilgi çeken Nintendo Switch ile ilgili modlama çalışmaları devam ediyor.

Nintendo, günümüzdeki mobil trendini oldukça iyi gözlemleyerek, işin içine bir de ev konsolunu katmayı başararak oldukça iyi bir işe imza atmıştı. Özellikle Japonya pazarında çok iyi işler çıkaran Switch, Avrupa ve ABD'de de oldukça iyi satıyor.

Piyasaya çıktığı günden beri üzerinde modlama ve hack çalışmaları yapılan konsolun mimari yapısı biraz farklı olduğu için şu ana dek pek de kayda değer gelişmeler yaşanmadı. Şu ana dek optimizasyon sorunu olmasına rağmen Linux portu çalıştırılabilen Switch için şimdi de Android işletim sistemi çalıştırılabilir durumda.

Android işletim sistemi şu an için halen geliştirme aşamasında. Ancak konsolları biraz yakından takip ediyorsanız, bu tip haberlerin sıklaşması konsolun tamamen kırılmasına çok yaklaştığımızı gösteriyor. DSLinux, Wii-Linux sonrasında Android çalıştırılması buna işaret ediyor.