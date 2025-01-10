Nintendo ve Lego, klasik Game Boy konsolunun Lego versiyonunu tasarlamak için iş birliği yapıyor olacak. Game Boy sevenler için nostaljik bir deneyim sunacak.

Nintendo, Lego ile beklenmedik bir iş birliğine imza atıyor. Nintendo ve Lego, klasik Game Boy konsolunun Lego versiyonunu tasarlamak için bir araya geldi.

2025 yılının ekim ayında çıkarılması planlanan bu set, nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor. Game Boy'un ikonik tasarımını Lego parçalarıyla yeniden yaratacak olan bu set, hem oyun hem de Lego tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı.

Lego Game Boy setinin ayrıntılı bir tasarıma sahip olması bekleniyor

Lego Game Boy setinin detayları henüz netleşmemiş olsa da, daha önceki iş birliklerinde olduğu gibi yüksek parça sayısı ve ayrıntılı tasarım bekleniyor. Lego, bu setin orijinal Game Boy'un boyutlarına yakın olacağını ve çıkarılabilir kartuş gibi özelliklere sahip olabileceğini belirtiyor. Game Boy’un tanıtımında yer alan videoda, mor kontrol düğmeleri ve D-pad’in Lego parçalarıyla detaylandırıldığı görülüyor. Bu koleksiyoncular ve nostaljiseverler için oldukça ilgi çekici bir özellik.

Nintendo ve Lego arasındaki bu ortaklık, sadece bu setle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Daha önce NES konsolu ve Super Mario temalı setler gibi ürünlerle iş birliği yapan iki şirket, bu kez nostaljik bir adım atarak oyun ve yapı dünyasını birleştirmeyi hedefliyor. Yeni Lego Game Boy setinin fiyatı ve çıkış tarihi gibi bilgilerin ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.