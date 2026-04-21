Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak ekstra 9 oyun daha açıklandı. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da bazı oyunlar Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 9 oyuna daha veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Citizen Sleeper

Creatures of Ava

Dragon Ball Xenoverse 2

Endless Legend 2

Goat Simulator

Goat Simulator Remastered

Hunt Showdown 1896

NHL 24

Revenge of the Savage Planet

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunlar Nisan ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 30 Nisan tarihine kadar vaktiniz var.