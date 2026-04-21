Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek 9 yeni oyun daha açıklanmış durumda.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da bazı oyunlar Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 9 oyuna daha veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar
- Citizen Sleeper
- Creatures of Ava
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Endless Legend 2
- Goat Simulator
- Goat Simulator Remastered
- Hunt Showdown 1896
- NHL 24
- Revenge of the Savage Planet
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunlar Nisan ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 30 Nisan tarihine kadar vaktiniz var.