Nisan 2026 Citroen Fiyat Listesi: Hem Elektrikli Hem Hibrit C4'e Keyif Kaçıran Zam

Citroën’in Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Marka genelinde sınırlı artışlar görülürken, özellikle C4 ve elektrikli modellerde dikkat çeken fiyat yükselişleri öne çıkıyor. ë-C3 ise giriş seviyesinde konumunu korumaya devam ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Citroën, Nisan 2026 dönemi için güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre markanın ürün gamında özellikle C segmentinde fiyat artışları dikkat çekerken, bazı modellerde daha sınırlı değişimler görülüyor.

Bu içerikte Citroën’in Nisan 2026 sıfır otomobil fiyat listesine, mart ayı ile karşılaştırmalı başlangıç fiyatlarına, model bazlı donanım detaylarına ve opsiyon kalemlerine detaylı şekilde bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel fiyat değişimini inceleyebilirsiniz.

Citroën fiyat listesi - Nisan 2026

Model Önceki Ay Fiyatı (Mart 2026) Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
ë-C3 1.468.000 TL 1.488.000 TL
C3 Aircross 1.968.000 TL 2.014.000 TL
ë-C3 Aircross 1.707.000 TL 1.717.000 TL
C4 1.862.000 TL 1.962.000 TL
ë-C4 2.052.000 TL 2.202.000 TL
C4 X 1.862.000 TL 1.962.000 TL
ë-C4 X 2.017.000 TL 2.167.000 TL
C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.650.000 TL
ë-C5 Aircross 2.430.000 TL 2.430.000 TL

Ami fiyatları - Nisan 2026

Citroen Ami

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
6 kW Elektrik Ami 585.000 TL 545.000 TL
6 kW Elektrik Yeni Ami Dark Side 595.000 TL 555.000 TL

Citroën Ami, markanın mikro mobilite çözümü olarak şehir içi kısa mesafeli ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş kompakt bir elektrikli modeldir. Küçük boyutları ve düşük kullanım maliyetleri sayesinde özellikle şehir içi pratik ulaşım arayan kullanıcılar için ekonomik ve erişilebilir bir alternatif sunar.

Ami opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ë-C3 fiyatları - Nisan 2026

Citroen e-C3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
83 kW Elektrik Plus 1.488.000 TL 1.468.000 TL
83 kW Elektrik Max 1.548.000 TL 1.528.000 TL

Citroën ë-C3, markanın en ulaşılabilir elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları ve şehir içi kullanım odaklı yapısıyla dikkat çeken model, elektrikli otomobile geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için giriş noktası olmaya devam ediyor.

ë-C3 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 10.000 TL Tümü
11 kW OBC + trifaze şarj kablosu 16.200 TL Tümü

C3 Aircross Hybrid fiyatları - Nisan 2026

Citroen C3 Aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 Plus 2.014.000 TL 2.010.000 TL
1.2 Hybrid 145 Max 2.110.000 TL -
1.2 Hybrid 145 Max 7 Koltuk 2.215.000 TL 2.115.000 TL

C3 Aircross, B-SUV segmentinde yer alan ve geniş iç hacmiyle aile kullanımına hitap eden bir model. Hibrit motor seçeneği sayesinde hem şehir içi hem uzun yol kullanımında dengeli bir yapı sunuyor.

C3 Aircross opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 16.400 TL Tümü

ë-C3 Aircross fiyatları - Nisan 2026

Citroen e-C3 Aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
83 kW Elektrik (Standart Menzil) Max 1.717.000 TL -
83 kW Elektrik (Uzun Menzil) Max 1.836.000 TL -

ë-C3 Aircross, Citroën’in elektrikli SUV segmentindeki yeni temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun yapısı ve SUV karakteriyle öne çıkıyor.

ë-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 11.400 TL Tümü
11 kW OBC + trifaze şarj kablosu 16.200 TL Tümü

C4 Hybrid fiyatları - Nisan 2026

Citroen C4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 You 1.962.000 TL -
1.2 Hybrid 145 Max 2.057.000 TL -

Citroën C4, hatchback ile crossover arasında konumlanan yapısıyla konfor odaklı bir sürüş sunuyor. Nisan ayında yaşanan fiyat artışıyla birlikte modelin başlangıç seviyesi 1.9 milyon TL bandına yükselmiş durumda.

C4 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 16.400 TL Tümü
Özel Metalik Boya 18.600 TL Tümü
Panoramik Cam Tavan 59.200 TL Max

ë-C4 fiyatları - Nisan 2026

Citroen e-C4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 kW Elektrik Max 2.202.000 TL -

ë-C4, markanın elektrikli hatchback modeli olarak sessiz sürüş karakteri ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle şehir içi kullanımda verimli bir alternatif sunuyor.

ë-C4 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 11.400 TL Max
Panoramik Cam Tavan 41.200 TL Max

C4 X Hybrid fiyatları - Nisan 2026

Citroen C4x

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 You 1.962.000 TL -
1.2 Hybrid 145 Max 2.066.000 TL -

C4 X, sedan formuna yakın tasarımı ve geniş bagaj hacmiyle öne çıkan bir model. Konfor odaklı yapısı sayesinde uzun yol kullanımına da uygun bir alternatif sunuyor.

C4 X opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 16.400 TL Tümü
Panoramik Cam Tavan 59.200 TL Max

ë-C4 X fiyatları - Nisan 2026

Citroen e-C4x

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 kW Elektrik Max 2.167.000 TL -

ë-C4 X, sedan formunu elektrikli altyapıyla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve sessiz sürüş karakteriyle özellikle konfor odaklı kullanıcıları hedefliyor.

ë-C4 X opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 11.400 TL Max
Panoramik Cam Tavan 41.200 TL Max

C5 Aircross Hybrid fiyatları - Nisan 2026

Citroen C5 Aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 Plus 2.650.000 TL -
1.2 Hybrid 145 Max 2.850.000 TL -

C5 Aircross, markanın SUV segmentindeki en büyük modellerinden biri olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve hibrit motor seçeneğiyle dengeli bir alternatif sunuyor.

C5 Aircross opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 16.011 TL Tümü
Panoramik Cam Tavan 54.758 TL Tümü

ë-C5 Aircross fiyatları - Nisan 2026

Citroen e-C5 Aircross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
157 kW Elektrik Plus 2.430.000 TL -
157 kW Elektrik Max 3.200.000 TL -

ë-C5 Aircross, Citroën’in elektrikli SUV segmentindeki en üst modeli olarak konumlanıyor. Geniş iç hacmi, yüksek konfor seviyesi ve elektrikli sürüş karakteriyle markanın amiral gemisi niteliğinde bir seçenek sunuyor.

ë-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 11.200 TL Tümü
Panoramik Cam Tavan 38.100 TL Tümü
Araba Fiyat Elektrikli Araba Citroen

