Nokia 1 Plus, Android 10 (Go Edition) Güncellemesi Aldı

Nokia’nın 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla gelen giriş seviyesi telefonu Nokia 1 Plus, düşük özellikli telefonlar için çıkarılan Android 10 (Go Edition) güncellemesini aldı. Telefonu güncelleme dalgalar halinde yayınlanıyor.

Nokia, çıkardığı akıllı telefonlarına yazılım desteği sunmaya devam ediyor. Şirket, piyasanın en düşük özelliklere sahip modellerinden Nokia 1 Plus’a Android 10 (Go Edition) güncellemesini verdiğini duyurdu. HMD Global tarafından üretilen Nokia cihazları, özelliği ne kadar düşük olursa olsun güncelleme almaya devam ediyor.

2 GB RAM kapasitesinden düşük olan akıllı telefonlarda kullanılması için tasarlanan Android 10 Go sürümü, Nokia’nın pek çok telefonunda kullandığı bir sürüm. Günümüz akıllı telefon standartlarını çok karşılamasa da özellikle yaşı belli bir seviyenin üzerindeki insanlara bir alternatif olarak geliştirilen Nokia 1 Plus, yeni işletim sistemiyle birlikte daha hızlı olacak. Kaynakları daha verimli kullanılması için geliştirilen Android 10 (Go Edition), telefonları bazı yeni özellikler de getiriyor.

Yüzde 10 daha hızlı geçiş

Nokia 1 Plus, yeni işletim sistemiyle birlikte hız kazanacak. Nokia 1 Plus’a son işletim sistemini indirip deneyimleyen kullanıcılar, uygulamalar arasındaki geçişlerin yüzde 10 daha hızlı olduğunu belirtiyor. Güncelleme her zaman olduğu gibi dalgalar halinde gelecek. Ülkemizde çok kullanılan bir telefon olmasa da özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih ediliyor.

Nokia 1 Plus teknik özellikleri

MediaTek MT6738WW yonga setine sahip olan Nokia 1 Plus, 960 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 5,45 inçlik bir ekranla geliyor. Ayrıca telefonda 1 GB RAM ve 8/16 GB depolama alanı bulunuyor. Özelliklerine göre nispeten güçlü olan 2500 mAh bataryaya sahip olan telefon, ebay’de 57 Euro fiyat etiketiyle satılıyor.