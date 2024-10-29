HMD Global, yeni tuşlu telefonu Nokia 110 4G (2024)'ü duyurdu. Uygun fiyatlı olması beklenen telefon, oldukça sade özelliklerle donatıldı.

Nokia'nın telefon sertifikasını elinde tutmaya devam eden HMD Global, düzenlediği bir etkinlikte yeni bir telefon duyurdu. "Nokia 110 4G (2024)" olarak isimlendirilen telefon, tuşlu telefon kategorisinde tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2 inç boyutlu oldukça küçük bir ekranla donatılan Nokia 110 4G (2024), oldukça alt seviye özelliklerle donatıldı. Bu bağlamda; bu telefonda 128 MB RAM ve 64 MB depolama alanı yer alıyor. Evet bu özellikler günümüz teknolojileri için oldukça yetersiz ancak bunun tuşlu telefon olduğunu ve yapabileceğiniz en kapsamlı işlemin müzik dinlemek olduğunu söyleyelim.

Karşınızda Nokia 110 4G (2024)

HMD Global'in yeni telefonda hangi işlemcinin bulunduğu belli değil. Öte yandan; bu telefondaki tek kameranın kaç megapiksel çözünürlük sunduğuna ilişkin de bir açıklama yapılmadı. Ancak şunu biliyoruz; Nokia 110 4G (2024), çıkarılabilir yapıda 1.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya, USB Type-C bağlantısı ile şarj edilecek.

HMD Global, Nokia 110 4G (2024) için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak 2023 model Nokia 110'un 30 dolar civarında bir fiyata satıldığını söyleyelim. Yani yeni model de işte bu kadar uygun fiyatlı olacaktır.