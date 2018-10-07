Nokia 7.1, Xiaomi Pocophone F1 ya da Huawei Nova 3i modellerinden birini almayı düşünüyor olabilirsiniz ya da sadece merak ediyor da olabilirsiniz. Biz de bu cihazları sizler için kıyasladık.

Bugün standart bir son kullanıcı için orta segment bir telefon tüm ihtiyaçları karşılamaya yetiyor. Ancak siz, hangi sınıf bir cihaza sahip olmanız gerektiğinden pek emin değilseniz ve bu modeller arasında oynama yaşıyorsanız, sizin için bir kıyaslama hazırladık.

Bu cihazlar ne ağırlıkta, ne kalınlıkta?

Bir akıllı telefon seçerken hepimizin özelliklerden de önce baktığı tarafı, elde tutuşu, ergonomisi, boyutları ve tabii ki ağırlığıdır.

Nokia 7.1, 149.7 x 71.2 x 8 mm ölçülerine sahip ve ağırlığı 160 gram. 8 mm incelik günümüz için yeterli ve güzel, 160 gr ağırlık da pek önemli değil.

Nova 3i, 157.6 x 75.2 x 7.6 mm ölçülerinde, ağırlığı ise 169 gram. Yani 7.1 modelinden biraz daha ince ama biraz daha ağır.

Pocophone F1 ise 155.5 x 75.3 x 8.8 mm ölçülerinde ve ağırlığı yaklaşık 180 gram. Bu cihazın diğer iki cihaza göre biraz daha kalın ve ağır olduğunu söylemek de yanlış bir taraf yok gibi duruyor.

Ekranları nasıl, güneş varken görebilecek miyiz? O da bizi görebilecek mi?

Nokia 7.1 modeli 5.84 inç Full HD+ ekrana sahip. Ekran boyutuna göre çözünürlük seviyesi ideal. 432 ppi yoğunluk sunuyor. Ekranı IPS LCD teknolojisine sahip.

Nova 3i modeli 6.3 inç 1080x2340 çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu 409 ppi düzeyinde. Bu cihazda da IPS LCD bulunmakta.

Pocophone F1 ise 6.18 inç Full HD+ ekrana sahip. Yoğunluk 403 ppi.18.7:9 en boy oranına sahip bu cihazın ekran teknolojisi de diğerleri gibi IPS LCD.

Hangi işlemciler var, GTA 5 açar mı?

Öncelikle tüm bu cihazlar sekiz çekirdekli işlemci mimarisine sahip.

7.1 modelinde Snapdragon 636 CPU bulunmakta, frekansları ise 1.8 GHZ. 636 orta segmentte pek çok işi rahatlıkla karşılama yetisine sahip bir işlemci.

3i, HiSilicon 710 CPU kullanıyor. Bu işlemci Huawei'nin kendi cihazlarında kullandığı bir işlemci. Frekans hızları ise 2.2 GHZ.

F1 modelinde Snapdragon'un en güçlü işlemcilerinden 845 modeli var. Frekans hızları 2.8 GHZ. Bu noktada gerçekten başarılı ve farklı olduğunu söylesek yanlış olmaz.

Bu arada belirtmemiz lazım, ne yazık ki bunlar GTA 5 açamazlar :/

Hafızası ne bunların, Pentagon'un gizli verilerini saklayabilir miyim?

7.1 modelinde iki farklı seçeneğiniz bulunmakta. Bunlardan birisi 3 GB RAM ile 32 GB depolama veya 4 GB RAM ile 64 GB depolama seçeneği. Ekstradan Micro SD kart slotu bulunmakta.

3i modelinde üç farklı seçenek var. 4 GB RAM ile 64 GB depolama, 4 GB RAM ile 128 GB depolama ve 6 GB RAM ile 64 GB depolama bu seçeneklerinizi oluşturmakta. Micro SD kart slotu bulunmakta.

F1 modelinde de üç farklı seçeneğiniz bulunmakta. İlki 6 GB RAM ve 64 GB depolama, ikincisi 6 GB RAM ve 128 GB depolama, üçüncüsü ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama. Evet, bunlarda da Micro SD kart seçeneği ile depolama alanınızı büyütmeniz mümkün.

Hangi yazılımı kullanıyorlar?

Bu cihazların hepsi Android 8.1 Oreo sürümüne sahip.

Kameraları nasıl, zoom yaparak mikroskop olmadan bilimsel araştırmalar yapsam?

Pek mümkün değil, ancak güzel kameraları var bu üç cihazın da.

7.1 cihazında 12 ve 5 MP çift arka kamera ile 8 MP ön kamera bulunuyor.

3i cihazında 16 ve 2 MP çift arka ve 24 ve 2 MP çift ön kamera bulunuyor. Evet, galiba biraz abartmışlar...

F1 modelinde ise 12 ve 5 MP çift arka kamera ile 20 MP ön kamera bulunmakta.

Bataryaları çok dayanır mı? Mesela bir kere şarj edip kablonun yerini unutsam?

7.1 modeli 3060 mAh batarya kapasitesi ile bu noktada en geride kalan cihaz. 9V / 2A 18W hızlı şarj desteği olduğu için şarjınız bitse bile kolayca doldurmak çok problem değil.

3i modeli 3340 mAh batarya kapasitesine sahip. 5V / 2A 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. Gerçi pek de hızlı sayılmaz, 5V 2A yerine güncel hızlı şarj teknolojileri ile daha iyisini sunmalarını beklerdik.

F1 modelinde ise 4000 mAh batarya kapasitesi var, bu bataryayı Quick Charge 3.0 destekli bir şekilde 9V / 2A 18W akımında hızlıca şarj edebilirsiniz.

Bu üç model, segment olarak birbirlerinden ayrılsalar dahi, bu kıyaslama sizlere az çok hangi segmente ve hangi cihaza ihtiyacınız olduğu konusunda muhtemelen fikir vermiştir.