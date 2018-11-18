Nokia 8.1 ve 9 Pureview'ın Kılıfları Ortaya Çıktı

Yakın zamanda lanse edilmesi beklenen Nokia 8.1'in ve Nokia 9 PureView'in kılıfları internet ortamında ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kılıflara ait herhangi bir fotoğraf bulunmuyor, ortaya çıkan kılıflar sadece bilgi içeriyor. Kılıfların başlığında her ne kadar Nokia Phoenix akıllı telefonu için olduğu yazsa da en altta, "Nokia 8.1 ile de uyumludur." ibaresi yer alıyor. Uzmanlara göre; "Phoenix" kod adı verilen cihazın, şu anda Çin'de Nokia X7 olarak satılan ve duyurulduğunda Nokia 8.1 olacak cihaz olduğu anlamına geliyor.

Nokia 8.1'in kılıflarından birisi "CC-181" model numaralı şeffaf bir kılıf, diğeri ise "CP-281" model numaralı mavi flip cover kılıf. Flip cover kılıf, kapaklı kılıf olarak da geçiyor. Kapağının cihazın arka tarafına katlanabilmesiyle telefonunuzu herhangi bir yüzeye eğimli bir şekilde yerleştirip, videoları/filmleri rahatlıkla izleyebilirsiniz. Şeffaf kılıf 6,64€'dan ve kapaklı kılıf 10.19€'dan satışa sunulacak.

Nokia 9'un ortaya çıkan kılıfı ise "CC-190" model numaralı şeffaf bir kılıf ve 11.15€ fiyat etiketine sahip. Diğer kılıflar gibi bu kılıfta da fotoğraf bulunmamakta. Nokia telefonları üreticisi HMD Global, Dubai'de 5 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte; Nokia 2.1 Plus cep telefonunun duyurulması, Nokia 8.1 ve Nokia 9 PureView'ın bir ihtimal duyurulabileceği beklenmekte.