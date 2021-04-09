HMD Global bünyesindeki Nokia, yeni kablosuz kulaklığı Lite'ı duyurdu. Sahip olduğu şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar kullanım imkanı sunan Nokia Lite, Avrupa ülkeleri için ucuz sayılabilecek fiyatıyla da tüketicilerin ilgisini çekecek düzeyde.

Geçtiğimiz saatlerde yeni akıllı telefonları X10 ve X20'yi duyuran Nokia, şimdi de yeni kablosuz kulaklığı "Lite"ın duyurusunu gerçekleştirdi. Şık denilebilecek bir tasarıma sahip olan kulaklık, sunduğu uzun kullanım süresi ile de dikkat çekecek. Ürünün uygun sayılabilen fiyatı, Nokia Lite'ın alıcı bulacağının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen Nokia Lite, 20 Hz ila 20 kHz aralığında çalışan 6 mm'lik sürücülere sahip. Bu da kullanıcılar için fiyatına göre yeterli diyebileceğimiz bir ses kalitesi sunuyor. Öte yandan Nokia'nın yeni kablosuz kulaklıkları, kullanıcıların fizyolojik yapısına göre kullanabilecekleri üç farklı boyutta silikonlarla geliyor. Bu noktada kendine en uygun silikon ucu kullanan tüketici, mümkün olan en iyi deneyimi yaşamış oluyor.

Nokia Lite'ın tasarımı şöyle

Nokia Lite'ın en etkileyici özelliği, hiç şüphesiz vadettiği kullanım süresi. Nokia'nın yaptığı açıklamalara göre bu kablosuz kulaklıklar, 6 saat kesintisiz dinleme imkanı sunuyor. İşin içine şarj kutusunu da dahil ettiğimizde, 36 saate varan toplam kullanım süresini görüyoruz. USB Type-C ile şarj olabilen kutunun yüksek hızlı şarj desteğinin olup olmadığı ise açıklanmadı.

Nisan ayının ortası itibarıyla Avrupa'daki bazı ülkelerde satışa sunulacak Nokia Lite, mavi ya da siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacak. Fiyat konusunda ise mütevazı olan kulaklıklar, 75 euro karşılığında satın alınabilecek. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.