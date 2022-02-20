NVIDIA marka GeForce ekran kartlarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayan, oyunlarla optimize eden ve sürücüleri otomatik olarak güncelleyen NVIDIA GeForce Experience programını mutlaka edinmelisiniz. Gelin NVIDIA GeForce Experience nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

En yüksek grafiklere sahip oyunları başarılı bir şekilde oynamak için iyi bir ekran kartına ihtiyacı olduğunu tüm oyunseverler bilir. GPU yani ekran kartı denilince akla gelen ilk markalardan biri NVIDIA’dir. NVIDIA’nın GeForce ekran kartlarını kullanırken en büyük yardımcınız, bizzat üretici firma tarafından geliştirilmiş olan ve kullanıcılarına pek çok farklı hizmet sunan NVIDIA GeForce Experience programıdır.

NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA tarafından GeForce ekran kartları için geliştirilmiş bir yardımcı uygulama olarak tanıtılıyor. Kullanıcıların donanımlar üzerindeki kontrolü sınırlı olduğu için bu tür bir yardımcı uygulama sayesinde ekran kartınızı çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelin NVIDIA GeForce Experience nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

NVIDIA GeForce Experience nedir?

NVIDIA GeForce Experience; NVIDIA tarafından geliştirilen ve NVIDIA marka GeForce ekran kartlarını en verimli şekilde kullanmanızı sağlayan bir programdır. NVIDIA tarafından yardımcı uygulama olarak tanıtılan NVIDIA GeForce Experience, GPU yani ekran kartınızın hem sizin hem de bir uzmanın yani uygulamanın kontrolünde kullanılmasını sağlar.

NVIDIA GeForce Experience ne işe yarar?

NVIDIA GeForce Experience uygulaması, NVIDIA GeForce ekran kartlarından sorumlu bir programdır. GPU sürücülerini otomatik olarak günceller, ekran kartınızı yüzlerce oyuna göre optimize eder ve oyun sırasında ekran kaydı almanızı, ekran kaydını arkadaşlarınıza göndermenizi ya da canlı yayın açmanızı sağlar.

NVIDIA GeForce Experience sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

RAM: 2 GB

Gerekli Disk Alanı: 1 GB

CPU: Intel Pentium G Serisi, Core i3, i5, i7 veya üzeri / AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, Threadstripper veya üzeri.

NVIDIA GeForce Experience yardımcı uygulaması ile NVIDIA GeForce ekran kartınızı çok daha verimli kullanmak için gerekli sistem gereksinimleri bu şekilde. Buradaki bağlantı üzerinden uygulamanın farklı hizmetleri için gerekli sistem gereksinimlerinin ve uyumlu donanımların detaylarını görebilirsiniz.

NVIDIA GeForce Experience nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı üzerinden NVIDIA GeForce Experience yardımcı uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın. Uygulamayı başlattığınız zaman zaten oldukça tanıdık gelen bir NVIDIA arayüzü ile karşılaşacaksınız. Biraz inceledikten sonra neyin nerede olduğunu hemen keşfedersiniz.

Scan Now butonu ile başlatacağınız temel tarama sayesinde bilgisayarınızda yüklü olan oyunların bulunmasını ve GPU, CPU, çözünürlük optimizasyonu yapılmasını sağlayabilirsiniz. Check For Updates butonu ile sürücüleriniz için bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Var olan güncellemeleri yükleyerek sürücülerinizi en verimli şekilde kullandığınızdan emin olabilirsiniz.

NVIDIA GeForce Experience ile neler yapabilirsiniz?

Oyun sırasında en iyi anlarınızı kaydedin.

YouTube, Twitch ve Facebook gibi platformlar üzerinden gecikmesiz canlı yayın yapın.

Game Ready sürücüleri ile en yeni NVIDIA teknolojilerini kullanın.

NVIDIA Ansel özelliği ile oyun içi 360 derece, HDR ve stereo fotoğraflar çekin.

Oyun filtreleri ile benzersiz bir oyun deneyimi yaşayın.

Oyun optimizasyonu yaparak tüm donanımlarınızı en verimli şekilde kullanın.

NVIDIA GeForce Experience’da hesap oluşturarak sürpriz hediyeler kazanın.

Beta denemesine katılarak en yeni özellikleri ilk siz keşfedin.

NVIDIA Shield ile tek bir ekrana bağlı kalmayın.

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden de anlaşılacağı üzere NVIDIA GeForce Experience hizmetinin amacı, oyun deneyiminizi çok daha keyifli hale getirmektir. Bunun yanı sıra ekran kartı sürücülerini otomatik olarak güncelliyor ve oyun optimizasyonu sunuyor olması, kullanıcıları bu işleri elle yapmaktan ve üçüncü taraf uygulamalar kullanmaktan kurtarıyor.

NVIDIA GeForce Experience çalışmıyorsa:

NVIDIA GeForce Experience çoğu zaman oldukça uyumlu ve kararlı olarak çalışan bir programdır. Ancak bazı durumlarda çalışmadığı ya da kendi kendine kapandığı görülmüştür. İlk olarak antivirüs yazılımınızın NVIDIA GeForce Experience uygulamasını engelleyip engellemediğini kontrol edin. Uygulamayı güvenli olarak seçebilir ya da alternatif bir antivirüs yazılımına geçmeyi düşünebilirsiniz.

Çok sık olmasa da NVIDIA GeForce Experience uygulamasının doğru yüklenmemesi bir sorun yaratabilir. Bu durumda uygulamayı silin ve yeniden yükleyin. Eğer NVIDIA GeForce Experience uygulaması başlangıçta otomatik olarak açılmıyorsa bu da bir sorundur. Uygulamanın elle değil, otomatik olarak açılmasını yani bir başlangıç uygulaması olmasını seçin. Sistem gereksinimleriniz NVIDIA GeForce Experience ile uyumluysa çalışmaması için başka bir neden yok.

NVIDIA GeForce Experience güvenli mi?

NVIDIA GeForce Experience uygulaması, ister istemez kullanıcılara ait pek çok veriye ulaşıyor ve hizmetlerini kesintisiz olarak sunmak için bu verileri kullanıyor. Resmi internet sitesindeki açıklamaya göre verilerinizi hiçbir şekilde satmayacağının sözünü veriyor. Yani yükleme dosyasını NVIDIA resmi internet sitesinden edindiğiniz sürece NVIDIA GeForce Experience uygulamasının güvenli olduğunu söylemek mümkün. Ancak ileride ne olur bilinmez.

NVIDIA marka GeForce ekran kartlarınızı çok daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayan NVIDIA GeForce Experience nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. NVIDIA GeForce Experience kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.