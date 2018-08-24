Nvidia'nın yeni grafik kartlarını duyurması ile birlikte kripto para madenciliği yapanların akıllarına gelen ilk soru, GeForce RTX grafik kartlarının kripto para madenciliğine uygun olup olmadığı oldu.

Nvidia, bu hafta başında düzenlediği etkinlik ile şirketin en güçlü grafik kartları olan GeForce RTX 2070, RTX 2080 ve RTX 2080 Ti’yı tanıttı. Yeni GeForce RTX grafik kartları, bünyesinde bulunan Nvidia Turing ™ mimarisi sayesinde bir önce GeForce RTX grafik kartlarına göre hatırı sayılır miktarda performans artışı sağlıyor.

GeForce RTX serisini şu ana kadar tanıtılmış en iyi grafik kartları haline getiren şey, Ray Tracing (ışın izleme) teknolojisi sayesinde görüntülerin mümkün olan en gerçekçi görünüme kavuşturulması ve ayrıca grafik kartlarında bulunan yapay zeka desteği, sanal dünyada çok daha gerçeğe yakın görüntüler ve özel efektler oluşturulmasını sağlıyor.

GeForce RTX serisi kripto para madenciliği için uygun mudur?

Nvidia, yeni grafik kartları ile oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı vadediyor. Ancak bu durum, kripto para madencileri için bir anlam ifade etmiyor. Bununla birlikte grafik kartları, sağladıkları %25-35 performans artışına karşılık olarak %50 fiyat artışı sunuyor ki bu da kripto para madencileri için ek masraflar anlamına geliyor.

Nvidia, şirketin iki çeyrek mali raporunu açıklarken kripto para madenciliği ile ilgili gelirlerinin büyük bir düşüş yaşadığını açıklamış ve kripto para madenciliği ile işlerinin bittiğini duyurmuştu. GeForce RTX serisinin GTX serisine göre büyük gelişmeler içerdiği halde kripto para madencilerine yaramaması, şirketin bu sözünü destekliyor.