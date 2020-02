Nvidia, Oyunların Keyfini Katlayacak Sürücülerini Yayınladı

Nvidia bugün WHQL-lisanslı 442.50 Game Ready sürücülerini yayınladı. Bu sürücüler ile Apex Legends, ARK,Warlords of New York, The Division 2 gibi oyunların performansı optimal hale getirdi.

Apex Legends oyunu yakın zamanda dördüncü sezonunu başlatmıştı. ARK’ın Genesis Part 1 ek paketi birkaç gün önce yayınlandı ve The Division 2’nin Warlords of New York ek paketi de birkaç gün sonra piyasada olacak. Yeni güncelleme ile birlikte bu oyunlardaki bazı sorunların da ortadan kalkması bekleniyor. Yeni sürücüler özellikle oyunların performansını optimize etmeyi amaçlıyor. Liste tabii ki yukarıdaki oyunlarla kısıtlı kalmıyor. Nvidia’nın yeni sürücüleri sanal gerçeklik uygulamalarına da yarayacak Yeni sürücü, VRSS (Variable Rate Super-Sampling) özelliğini VR uygulamalarında da kullanılabilir hale getirecek. Bu sanal gerçeklik uygulamalarının listesi işe şu şekilde olacak: VRChat

Budget Cuts 2: Mission Insolvency

The Walking Dead: Saints & Sinners

Doctor Who

PokerStarsVR Yeni sürücülerle birlikte güvenlik dosyaları da güncellenecek. Bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlandıysa da daha sonra kaldırıldı ve ilgili Nvidia sayfasına şu anda ulaşılamıyor. Yine de yeni sürücülerin daha güvenli olacağını varsayabiliriz. İLGİLİ HABER NVIDIA: GeForce NOW Kütüphanesi Gelişmeye Devam Edecek Yeni sürücüler ile birlikte Apex Legends, Mortal Kombat, Zombie Army: Dead War 4, Battleye, Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda performanslar geliştiriliyor. Öte yandan her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de bazı sorunlar karşımıza çıkıyor. Windows 10 kullanan bilgisayarlarda, Zombie Army: Dead War 4 oyununda The Ansel ve Freestyle sekmeleri kullanılamıyor. Rainbow Six Siege oyununda da oyunu Vulkan modunda, G-SYNC bağlantısıyla kullananlar oyunu tam ekran ve pencere modu arasında değiştirdiklerinde titreme sorunlarıyla karşılaşıyor. G-Sync Uyumlu monitörlere 3 yeni model eklendi İLGİLİ HABER Nvidia, 77 Adet 'Cyberpunk 2077' Temalı GeForce RTX 2080 Ti İçin Çekiliş Başlattı Yeni güncelleme ayrıca üç yeni monitörü de G-Sync uyumlu cihazlar listesine kattı. Bu monitörler şunlar oldu: AOC AG271FZ2

AOC AG271F1G2

ASUS PG43U 442.50 WHQL-sertifikalı Game Ready sürücüler, GeForce Experience uygulaması ile indirilebiliyor. İsterseniz güncellemeleri internet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Güncellemeyi kendiniz yapacaksanız: Masaüstü bilgisayar GPU’ları için güncelleme Windows 7, 8, 8.1 için Windows 10 için Dizüstü bilgisayar GPU’ları için güncelleme Windows 7, 8, 8.1 için Windows 10 için

Kaynak : https://www.neowin.net/news/nvidias-44250-whql-driver-optimizes-apex-legends-ark-and-the-division-2-expansions

