Nvidia, Oyunların Keyfini Katlayacak Sürücülerini Yayınladı

Apex Legends oyunu yakın zamanda dördüncü sezonunu başlatmıştı. ARK’ın Genesis Part 1 ek paketi birkaç gün önce yayınlandı ve The Division 2’nin Warlords of New York ek paketi de birkaç gün sonra piyasada olacak.
Yeni güncelleme ile birlikte bu oyunlardaki bazı sorunların da ortadan kalkması bekleniyor. Yeni sürücüler özellikle oyunların performansını optimize etmeyi amaçlıyor. Liste tabii ki yukarıdaki oyunlarla kısıtlı kalmıyor.
Nvidia’nın yeni sürücüleri sanal gerçeklik uygulamalarına da yarayacak
Yeni sürücü, VRSS (Variable Rate Super-Sampling) özelliğini VR uygulamalarında da kullanılabilir hale getirecek. Bu sanal gerçeklik uygulamalarının listesi işe şu şekilde olacak:
- VRChat
- Budget Cuts 2: Mission Insolvency
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Doctor Who
- PokerStarsVR
Yeni sürücülerle birlikte güvenlik dosyaları da güncellenecek. Bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlandıysa da daha sonra kaldırıldı ve ilgili Nvidia sayfasına şu anda ulaşılamıyor. Yine de yeni sürücülerin daha güvenli olacağını varsayabiliriz.
Yeni sürücüler ile birlikte Apex Legends, Mortal Kombat, Zombie Army: Dead War 4, Battleye, Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda performanslar geliştiriliyor. Öte yandan her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de bazı sorunlar karşımıza çıkıyor.
Windows 10 kullanan bilgisayarlarda, Zombie Army: Dead War 4 oyununda The Ansel ve Freestyle sekmeleri kullanılamıyor. Rainbow Six Siege oyununda da oyunu Vulkan modunda, G-SYNC bağlantısıyla kullananlar oyunu tam ekran ve pencere modu arasında değiştirdiklerinde titreme sorunlarıyla karşılaşıyor.
G-Sync Uyumlu monitörlere 3 yeni model eklendi
Yeni güncelleme ayrıca üç yeni monitörü de G-Sync uyumlu cihazlar listesine kattı. Bu monitörler şunlar oldu:
- AOC AG271FZ2
- AOC AG271F1G2
- ASUS PG43U
442.50 WHQL-sertifikalı Game Ready sürücüler, GeForce Experience uygulaması ile indirilebiliyor. İsterseniz güncellemeleri internet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Güncellemeyi kendiniz yapacaksanız:
Masaüstü bilgisayar GPU’ları için güncelleme
Windows 7, 8, 8.1 için Windows 10 için
Dizüstü bilgisayar GPU’ları için güncelleme
Windows 7, 8, 8.1 için Windows 10 için