NVIDIA, veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için tasarladığı A100 isimli GPU'suna sıvı soğutma ekledi. Şirkete göre bu hamle, A100'ün enerji tüketimini yüzde 30 düşürüyor. NVIDIA, sıvı soğutmalı GPU'larla ilgili çalışmalara devam edileceğini ifade ediyor.

Giderek dijital bir hal alan dünya, süper bilgisayar ve veri merkezi gibi teknolojik yeniliklere duyulan ihtiyacı artırdı. Ancak bu tür sistemler enerji tüketimini de bir o kadar artırdı ve bu da bazı alternatifler aranmasına yol açtı. Şimdiyse NVIDIA, veri merkezlerinde kullanılan enerji miktarını düşürecek önemli bir gelişmeye imza attı. Şirket, kendinden sıvı soğutmalı GPU'larını resmen duyurdu. Veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için geliştirilen ve birkaç yıldır da aktif olarak kullanılan A100 GPU'lar, artık sıvı soğutmalı versiyonlarla satın alınabilecek.

NVIDIA'ya göre veri merkezleri, dünyadaki tüm elektriğin yüzde 1'inden fazlasını tüketiyor. Bu enerji tüketiminin yüzde 40'lık bölümü ise yalnızca cihazları soğutmaya yarıyor. İşte bunun için bir çözüm geliştiren şirket, A100'ü kendinden sıvı soğutmalı hale getirmeyi başardı. Şirket, yeni GPU'ların enerji tüketiminin önceki versiyonlardan yüzde 30 düşük olduğunu belirtiyor.

Kendinden sıvı soğutmalı GPU'lar A100'den ibaret olmayabilir

NVIDIA'nın yaptığı açıklamalar, günlük kullanıcıların bir gün kendinden sıvı soğutmalı GPU'lara sahip olup olmayacağının düşünülmesine yol açtı. NVIDIA ise bu noktada net bir açıklama yapmadı. Şirket, veri merkezleri için geliştirilen GPU'ların sıvı soğutma entegrasyonu için çalışmalara devam edileceğini belirtti. Ancak sıvı soğutmalı GPU'lar zaten bir süredir tartışılıyor. Hatta AMD'nin kendinden sıvı soğutmalı ekran kartlarıyla ilgili sürdürdüğü patent çalışmaları da var. Özetle NVIDIA'nın da er ya da geç GeForce RTX serisi ekran kartlarına sıvı soğutma ekleyeceğini söyleyebiliriz. Peki devasa fanlar varken sıvı soğutma sistemleri neden bu kadar önemli olmaya başladı?

Popüler sıvı soğutma sistemi üreticisi Asetek'in açıklamalarına göre sıvılar, ısıyı havadan çok daha iyi bir şekilde emiyor. Üstelik ısınan bir sıvıyı kontrollü bir biçimde bir yerden başka bir yere aktarmak, havayı aktarmaktan çok daha kolay. İşte bu iki avantaj, sıvı soğutma sistemlerini doğrudan ön plana çıkarıyor. İşin bir de hacim boyutu var. Sıvı soğutma sistemleri, hava soğutma sistemleriyle kıyaslandığında çok daha az yer kaplıyorlar. Bu da oldukça önemli. Zira mühendisler, hava soğutma sistemlerini yerleştirecekleri alana çok daha verimli olan sıvı soğutma sistemleri entegre edebiliyorlar. Bunların bilincinde olan NVIDIA, sıvı soğutma sistemlerine her zamankinden çok daha fazla önem vermeye başlamış gibi görünüyor...