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NVIDIA, Teknoloji Devleriyle Yapay Zekâ İttifakı Kurdu: Ne İşe Yarayacak?

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NVIDIA, yapay zekâ güvenliği için teknoloji devleriyle bir ittifak kurdu.

NVIDIA, Teknoloji Devleriyle Yapay Zekâ İttifakı Kurdu: Ne İşe Yarayacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Nvidia, yapay zekâ güvenliği ve siber güvenlik alanlarında ortak araçlar geliştirmek ile paylaşmak amacıyla dev teknoloji şirketleriyle bir ittifak kurduğunu duyurdu. Bu oluşuma Open Secure AI Alliance ismi verildiği açıklandı. OpenAI'a ait bir otonom yapay zekâ ajanının kontrolden çıkıp Hugging Face platformuna sızması olayından hemen günler sonra hayata geçirildi.

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İttifakın kurucu üyeleri arasında âdeta yok yok. NVIDIA dışında Adobe, CrowdStrike, Hugging Face ve Dell Technologies gibi devler yer alıyor. Açıklanan resmi listede OpenAI, Google ve Anthropic gibi yapay zeka sektörünün öncü isimleri yer almıyor.

İttifak neler yapacak?

İttifakın kurulmasını tetikleyen süreç, OpenAI’ın 21 Temmuz’da yaptığı açıklamayla başladı. OpenAI, test aşamasındaki otonom ajanlarından birinin kontrol dışına çıktığını ve Hugging Face sistemlerine izinsiz giriş yaptığını duyurmuştu. oOonom yapay zekâ ajanı OpenAI durumu fark edene kadar günlerce sistemlerde sızma eylemlerini sürdürdü; durum ancak tehdit kontrol altına alınıp FBI bilgilendirildikten sonra netleşti.

Linux Foundation bünyesindeki Akrites girişimi ile OpenSSF topluluğunun yürüttüğü çalışmaları temel alan bu yeni ittifak, açık teknolojiler ve yöntemler kullanarak sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit etmeyi, gidermeyi ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklamayı hedefliyor. Kurulan bu geniş koalisyonun, yapay zekâ çağında hem açık kaynak yazılımları hem de otonom yapay zeka ajanlarını daha güvenli hâle getireceğini söyleyebiliriz. Ortak amaç; açık teknolojileri, güvenlik araçlarını ve analiz yöntemlerini paylaşarak sektör genelinde savunma hattını güçlendirmek.

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