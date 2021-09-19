Çocukların Pandemide Daha Fazla Kilo Aldığı Belirlendi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, Mart ayından Kasım 2020’ye kadar çocuklardaki vücut kitle indeksi değişim oranı neredeyse iki katına çıktı.

Pandeminin COVID-19 virüsü yanı sıra diğer tehlikelerinden birisi de, teknoloji sebebiyle her yıl zaten azalan hareket süresini, değişen çalışma biçimleri sebebiyle daha azaltması oldu. Daha öncelikli olması ve dünya genelinde can kayıplarına sebep olması dolayısıyla COVID-19’a yönelik önlemler alınsa da, obezite sorunu da ilerleyen dönemlerde karşımıza önemli bir problem olarak çıkacak gibi görünüyor.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte, gerek yetişkinlerin gerek çocukların bilgisayar başında geçirdiği zaman da artmış oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, çocuklardaki vücut kitle indeksi, Mart ayından Kasım 2020’ye kadar hemen hemen iki katına çıktı.

Okulların kapanması olumsuz etkiledi

CDC ekibinin, pandemi öncesinde ve sırasında 2 ila 19 yaş arasındaki 432.302 ABD’li çocukta vücut kitle endeksi (BMI) değişikliklerini karşılaştırmak için bir tıbbi kayıt veritabanı kullanarak rapor hazırladı. Rapora göre, düşük kilolu çocuklar hariç, çalışmadaki tüm çocukların pandemi sırasında BMI değişim oranlarında önemli artışlar yaşandığı tespit edildi. CDC’nin nüfus sağlığı ekibinde epidemiyolog olan Samantha Lange, “Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, özellikle de obezitesi olanlar, BMI’da ergenlere göre daha büyük pandemi ile ilişkili artışlara sahipti” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ise, TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu’nun hazırladığı raporda, ülkemizde her 3 kişiden 1’inin obez olduğu belirtilerek ve bu sorunda teknolojinin rolüne dikkat çekilerek, “Obezite yüksek kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi ile doğmaktadır. Obezite hastaları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen gereksinimlerinin çok ötesinde aşırı yemek tüketimine ve yanlış beslenmeye devam ederler. İnsanlık giderek daha az hareket etmekte ve giderek daha fazla kalori içeren besinler tüketmektedir. Akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza girmiş ve hareket süremiz kısalmıştır. Hayatı kolaylaştıran bu faktörler fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmuştur” sözlerine yer verilmişti.