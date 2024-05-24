ODTÜ'de ders veren Umut Yıldız, final sınavı için öğrencilerine sorular hazırlattı. O soruları X'te paylaşan Yıldız, uygulamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

NASA'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de ders vermeye başlayan bilim insanı Umut Yıldız, sosyal medyanın gündemine oturan bir işe imza attı. Girdiği ders için gerçekleştirdiği ilk sınavda ortalamanın düşük olmasından rahatsızlık duyan Umut Yıldız, final sınavı için öğrencilerinden soru hazırlamalarını istedi. Bilim insanı, bu hamle ile en az 2.000 soruyu içeren bir soru bankasına sahip olduğunu açıkladı.

Umut Yıldız'ın resmî X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Kimileri soruların zor olması gerektiğini, kimileri ise kolay olması gerektiğini savunuyordu. Gelin hep birlikte hem Umut Yıldız'ın açıklamasına hem de aldığı yanıtlara yakından bakalım.

Umut Yıldız'ın paylaşımı:

ODTÜ’deki bu dönem verdiğim derste Midterm sınav sonuçları beklediğim kadar yüksek gelmedi. Ben de benim sorularımı madem beğenmiyorsunuz, o zaman son bir ödev vererek kendi sorularınızı kendiniz hazırlayın dedim. Her haftaki dersimden bir tane soru hazırlayarak toplam 11 tane soru hazırlamalarını istedim. Toplam 250 öğrencim var, en az 2000 soruluk bir soru bankam oluştu. Final sınavını tamamen bu sorular içinden seçerek yapacağım. Sizce öğrenci arkadaşlar diğer arkadaşlarına acıyarak mı sorular hazırlamıştır, yoksa hiç acımadan en zor soruları mı çıkarmışlardır?

İşte gelen yanıtlar:

Umut Yıldız'ın paylaştığı sorulara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.