NASA'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de ders vermeye başlayan bilim insanı Umut Yıldız, sosyal medyanın gündemine oturan bir işe imza attı. Girdiği ders için gerçekleştirdiği ilk sınavda ortalamanın düşük olmasından rahatsızlık duyan Umut Yıldız, final sınavı için öğrencilerinden soru hazırlamalarını istedi. Bilim insanı, bu hamle ile en az 2.000 soruyu içeren bir soru bankasına sahip olduğunu açıkladı.
Umut Yıldız'ın resmî X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Kimileri soruların zor olması gerektiğini, kimileri ise kolay olması gerektiğini savunuyordu. Gelin hep birlikte hem Umut Yıldız'ın açıklamasına hem de aldığı yanıtlara yakından bakalım.
Umut Yıldız'ın paylaşımı:
İşte gelen yanıtlar:
Umut Yıldız'ın paylaştığı sorulara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.