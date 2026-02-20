Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Teknoloji Geliştirme Parkı KALTEV, 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 ile Kuzey Kıbrıs’ta oyun geliştirme ekosistemini uluslararası ölçekte bir üretim platformunda buluşturuyor.

ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor
Sponsorlu İçerik Sponsorlu İçerik /

48 saat sürecek yoğun üretim maratonu; yalnızca yerel katılımcıları değil, yurt dışından gelecek oyun geliştiricileri de kapsayan çok kültürlü bir yaratıcı ortam sunacak. Böylece etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bir üretim alanından çıkararak uluslararası oyun geliştirme sahnesinde konumlandırmayı hedefliyor.

Yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 22 Şubat 2026 olarak güncellendi.

Yaratıcı Endüstrilerde Stratejik Bir Ekosistem Hamlesi

KALTEV, oyun sektörünü yazılım, tasarım, sanat, hikâye anlatımı ve girişimciliği bir araya getiren yüksek katma değerli bir yaratıcı endüstri alanı olarak ele alıyor.

ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 kapsamında katılımcılar;

  • Konsept geliştirme ve tema entegrasyonu
  • Hızlı prototipleme
  • Takım bazlı üretim süreçleri
  • Mentor destekli geliştirme oturumları
  • Final jüri sunumları

gibi aşamalardan geçerek 48 saat içinde oynanabilir prototipler üretecek.

Etkinlik; hız, yaratıcılık, disiplinlerarası iş birliği ve girişimci refleksleri aynı anda test eden gerçek bir üretim simülasyonu sunuyor.

Ödüller Açıklandı

48 saat boyunca kod, tasarım ve yaratıcılık konuşacak. Maraton sonunda emekler güçlü ödüllerle taçlanacak.

  • 1.’lik Ödülü: 50.000₺
  • 2.’lik Ödülü: 30.000₺
  • 3.’lük Ödülü: 20.000₺

Ayrıca:

  • Jüri Özel Ödülleri
  • Sponsor Özel Ödülleri
  • Sürpriz Çekilişler

katılımcıları bekliyor.

Çok Paydaşlı Güçlü Yapı

Etkinlik, dört stratejik paydaşın iş birliğiyle hayata geçiriliyor:

  • ODTÜ KALTEV
  • LootBag Studios
  • ACM METU NCC
  • ATOM

Bu çok aktörlü model; akademik bilgi birikimini, startup kültürünü, öğrenci dinamizmini ve profesyonel stüdyo deneyimini tek bir üretim ortamında birleştiriyor.

Etkinliğin ana sponsoru Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği olurken; teknoloji, oyun, medya ve girişim ekosisteminden güçlü sponsorlar da organizasyona destek veriyor.

Medya ve iletişim partnerleri arasında:

  • Radyo ODTÜ 103.1
  • Mediazone
  • Telsim yer alıyor.

Bu geniş destek ağı, Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve rekabetçi bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturma yönünde ortak bir vizyonun göstergesi olarak öne çıkıyor.

sponsorlu

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com