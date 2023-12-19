Son dönemde yapılan operasyonların ardından, sosyal medya fenomenlerinin attığı her adım takip ediliyor desek yeridir. Son olarak gazeteci Emre Erciş, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur'un satın aldığı 12 milyon TL'lik aracı gündeme getirerek Uğur'un malvarlığının incelenmesini istedi. Uğur, bu çağrıya cevap verdi.

Özellikle Dilan Polat'a yönelik operasyonun ardından pek çok sosyal medya fenomeni de insanların gözüne daha çok takılmaya başladı. Çok sayıda fenomenin varlıkları incelenmeye başlandı. Bazı fenomenler ise videolarındaki altınların, gösterişli araçların kendilerine ait olmadığını iddia etti.

Son olarak gazeteci Emre Erciş, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV ile ilgili olduğunu iddia ettiği vergi matrahı paylaştı ve Uğur'a ait 12 milyon TL'lik bir aracın da görselini paylaşarak Uğur'un malvarlığının incelenmesini istedi.

12 Milyon TL'lik araç sorusu

Erciş, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Oğuzhan Uğur, Babala TV olarak 2020 yılında zarar etmiş, 2021'de 211.365 TL kar ederek 52.841 TL çok sevdiğiniz devletinize vergi ödemişsiniz. 2022 yılında da 409.764 TL kar edip 94.245 TL vergi ödemişsiniz. Benim anlayamadığım bu kazançla 12 MİLYON TL'lik bu araca nasıl biniyorsunuz? Eminim cevabı Feyza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç de benim kadar merak ediyordur…"

Erciş ayrıca Feyza Altun'u etiketlediği bir başka gönderisinde de Uğur'un ortağı olduğu OSİS Yapım'ın kârını ve ödediği vergiyi paylaşarak, Uğur'un aracını nasıl aldığını sordu. Bir başka gönderisinde ise Oğuzhan Uğur'a "Babanızın üzerine şirket yok. Kardeşinizin üzerine şirket yok. Annenizin üzerine BABALA TV, sizin üzerinize de İlker Ayrık ile ortak olduğunuz OSİS Yapım var. BABALA TV ile OSİS Yapımın vergi levhaları görselimde. Size çok basit bir sorum var. Kardeşinize 'Sattığınız' Range Rover jip ile 2023 Ağustos veya Eylül ayında aldığınız 12 MİLYON TL'nin üzerinde olan aracınızı hangi kazancınızla aldınız?" diye sordu.

Oğuzhan Uğur: "Bu tivitler ihbar sayılsın"

Oğuzhan Uğur ise bu iddiaları paylaşarak "Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mehmet Şimşek Lütfen (tekrar) beni inceleyiniz." dedi. Uğur ayrıca "Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri"nde aldıkları ödülü de paylaştı.

Oğuzhan Uğur, uzun yıllardır müzik ve sinema alanında çeşitli çalışmalar yapıyordu. Ayrıca YouTube yayınları da uzun süredir devam ediyor. Bu faaliyetlerinin de çok küçük bir kısmı Babala TV ve OSİS Yapım çatısı altında gerçekleştiriliyor.