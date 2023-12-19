Özellikle Dilan Polat'a yönelik operasyonun ardından pek çok sosyal medya fenomeni de insanların gözüne daha çok takılmaya başladı. Çok sayıda fenomenin varlıkları incelenmeye başlandı. Bazı fenomenler ise videolarındaki altınların, gösterişli araçların kendilerine ait olmadığını iddia etti.
Son olarak gazeteci Emre Erciş, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV ile ilgili olduğunu iddia ettiği vergi matrahı paylaştı ve Uğur'a ait 12 milyon TL'lik bir aracın da görselini paylaşarak Uğur'un malvarlığının incelenmesini istedi.
12 Milyon TL'lik araç sorusu
Erciş, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
Erciş ayrıca Feyza Altun'u etiketlediği bir başka gönderisinde de Uğur'un ortağı olduğu OSİS Yapım'ın kârını ve ödediği vergiyi paylaşarak, Uğur'un aracını nasıl aldığını sordu. Bir başka gönderisinde ise Oğuzhan Uğur'a "Babanızın üzerine şirket yok. Kardeşinizin üzerine şirket yok. Annenizin üzerine BABALA TV, sizin üzerinize de İlker Ayrık ile ortak olduğunuz OSİS Yapım var. BABALA TV ile OSİS Yapımın vergi levhaları görselimde. Size çok basit bir sorum var. Kardeşinize 'Sattığınız' Range Rover jip ile 2023 Ağustos veya Eylül ayında aldığınız 12 MİLYON TL'nin üzerinde olan aracınızı hangi kazancınızla aldınız?" diye sordu.
Oğuzhan Uğur: "Bu tivitler ihbar sayılsın"
Oğuzhan Uğur ise bu iddiaları paylaşarak "Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mehmet Şimşek Lütfen (tekrar) beni inceleyiniz." dedi. Uğur ayrıca "Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri"nde aldıkları ödülü de paylaştı.
Oğuzhan Uğur, uzun yıllardır müzik ve sinema alanında çeşitli çalışmalar yapıyordu. Ayrıca YouTube yayınları da uzun süredir devam ediyor. Bu faaliyetlerinin de çok küçük bir kısmı Babala TV ve OSİS Yapım çatısı altında gerçekleştiriliyor.