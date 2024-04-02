5,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalı OHA Diyorum, belirsiz süreliğine video çıkarmaya ara verdiğini duyurdu. Ekip, YouTube'dan paylaştığı bir videoyla bu kararın arkasındaki sebepleri açıkladı.

Yıllardır Türkiye’deki internet ortamlarının en tanınan kanallarından biri olmayı başaran OHA Diyorum, bugün takipçilerini üzecek bir açıklama yaptı. Kanalın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ara verildiği ifade edildi.

OHA Diyorum, “Belirsiz Bir Zamana Kadar Güle Güle” isimli bir video paylaşarak kararı duyurdu. Kanalın tamamen kapatılmadığı ancak bir süreliğine videolara ara verildiği ifade edildi.

OHA Diyorum tarafından paylaşılan video:

Açıklamalarda video çekmeye ara verme kararının “daha iyisini yapmak için” olduğu ifadeleri kullanıldı. Ekipten Melih Abuaf, son dönemde hakkını veremediklerini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca yemek videolarının kendilerini zorladığını da belirtti.

Eskileri bırakmak istediklerini, ekonomik şartların zorluk yarattığını, büyüme gerçekleşmediğini ve tüm bunları düzeltmek için böyle bir karar aldıklarını da ekledi. Kanalın ne zaman döneceğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yukarıdaki videodan ekibin açıklamalarına göz atabilirsiniz.

Uzun yıllardır faaliyet gösteren ve ekibinden değişiklikler gördüğümüz OHA Diyorum, YouTube’da 5,6 milyon aboneye sahipti. Birçok farklı türden içerikler gördüğümüz kanal, son zamanlarda genel olarak yemek odaklı videolar üretiyordu.