Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Okullar Tatil Edildi

Kara kış, dünden sonra bugün de bazı şehirlerde okulların tatil edilmesine neden oldu. Yapılan açıklamalara göre 8 ilde okul tatilleri var. İşte o il ve ilçeler...

Kara kış Türkiye'yi yeniden etkisi altına aldı. Soğuk hava dalgası, Türkiye'nin dört bir yanında yağışlara ve hayatın kısmen de olsa aksamasına neden oldu. Hatta sizlerle dün paylaştığımız bir haberimizde okulların bazı il ve ilçelerde tatil olduğunu aktarmıştık. Bugün yine benzer bir haber ile karşınızdayız.

Kar yağışı ve buzlanma tehlikesi gibi nedenlerle 8 ilde okullar tatil edildi. Bazı yerlerde tatil il genelinde olurken bazılarında ise kısmen tatiller var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan okulların tatil edildiği il ve ilçelere hep birlikte bakalım.

Okulların tatil edildiği il ve ilçeler (4 Mart 2022)

Ardahan: Kent genelinde okullar tatil edildi.

Bitlis: Merkez, Tatvan, Mutki ve Hizan'da okullar tatil edildi.

Burdur: Kent genelinde okullar tatil.

Denizli: Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Giresun: Çamoluk ve Espiye'de okullar tatil edildi.

Isparta: Dün tatildi. Bugün de kent genelinde tatil var.

Konya: Ahırlı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar ve Akşehir'de okullar tatil. Sarayönü'nde, Altınekin'de, Bozkır ve Ereğli'de taşımalı eğitim yapan bazı okullar, Cihanbeyli'de ise bazı okullar tatil edildi.

Van: Başkale ilçesinde okullar tatil edildi.