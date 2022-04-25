Okyanusa Düşen Yıldızlararası Nesne 'Uzaylı' Olabilir

Yıllardır süregelen 'Uzayda yaşam var mı?' tartışmaları, muhtemeldir ki uzun süre durmaksızın devam edecek. Ancak bu uzun süreyi kısaltmak isteyen bir bilim insanı, 2014 yılında dünyaya düşen nesneyi araştırmak istiyor. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanı Prof. Dr Avi Loeb, bu nesnenin uzaylılara ait olduğunu öne sürüyor.

İnsanoğlu, binlerce yıldır başka yaşam formlarını ve uzayı düşünüyor. Özellikle uzaylıların var olma ihtimali herkesi heyecanlandırırken, dönem dönem ortaya çıkan garip 'sinyaller', uzaylı arayışımızı daha da heyecanlı hale getiriyor.

Bilim insanları uzaylılar konusunda ikiye bölünürken, yıllardır uzayda farklı yaşam formlarının bulunduğunu düşünen Prof. Dr Avi Loeb, ortaya yeni iddialar attı. 2017 yılında dünyayı teğet geçen ve yapısı ile ezber bozan 'Oumuamua' isimli nesnenin uzaylılar tarafından yapıldığını öne süren bilim insanı, şimdi de 2014'de dünyaya düşen bir cisim ile ilgili ilginç bilgiler verdi.

"Uzaylıların gemisinden kopmuş olabilir"

2017 yılında dünyanın yakınından geçen Oumuamua isimli cismi bilim dünyasında ünlü eden Loeb, yaptığı çalışmalar sonrası bu cismi "keşfedilen ilk yıldızlararası nesne" olarak kayıt altına aldırmıştı. Şimdi yaptığı çalışmalar ile bu cismi tahtından etmek isteyen astrofizikçi, 2014 yılında dünyaya düşen CNEOS-2014-01-08 isimli nesnenin Oumuamua'dan daha önce keşfedildiğini, bu yüzden de "keşfedilen ilk yıldızlararası nesne"nin CNEOS-2014-01-08 olması gerektiğini savunuyor. Tabi, daha fazla detayla...

Bilim insanına göre CNEOS-2014-01-08, ışık yelkenlisinden kopup dünyaya düşen metal alaşımlı bir uzaylı ürünü. Nitekim şu anda Pasifik Okyanusu'nun derin sularında kurtarılmayı bekleyen nesneyi mıknatıslar aracılığı ile olduğu yerden çıkarmak isteyen bilim insanı, bu nesnenin başka sistemlerden gelen ilk cisim olduğunun altını çiziyor.

Işık yelkenlisinini tanımını "Işık yelkenlisini rüzgar gücünden yararlanan bir yelkenli (uzay aracı) gibi düşünebilirsiniz. Rüzgar yelkenliyi iter. Işık yelkeni söz konusu olduğunda ise onu iten şey, yüzeyinden yansıyan ışıktır." şeklinde yapan Loeb, enkazın mıknatıs ile alınabileceğini söyledi.

Ayrıca cismin mıknatısla kurtarıldığında, uzaylılar ile ilgili büyük bilgilere ulaşabileceğimizi söyleyen ünlü astrofizikçi, konu ile ilgili çalışmalara devam edeceğini açıkladı. Gökbilimci, konu ile ilgili şunları söyledi:

"CNEOS-2014-01-08'den çıkan enkaz, Papua Yeni Gine yakınlarındaki okyanus tabanına indi ve bunu bir mıknatısla almak mümkün. Burada temel soru, herhangi bir yıldızlararası meteorun kaynağında yapay olduğu açıkla anlaşılan bir kompozisyon (bu durumda Dünya dışı bir uygarlığa ait bir ekipman) görüp göremeyeceğimiz. Bu meteorit, rapor edilen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua'dan neredeyse dört yıl öncesine dayanıyor ve şimdiye kadar keşfedilen ilk yıldızlararası nesne olarak kabul edilmeli."