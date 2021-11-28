Omicron Varyantı Sonrası Dikkat Çeken Kısıtlama Açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yakın zamanda Twitter’dan yaptığı açıklamalarda Omicron varyantının hızlı yayılışından bahsetti. Varyantın şimdiden Afrika kıtasını aştığını belirten Ceyhan, pandemi kısıtlamalarının kısmen de olsa geri gelmesi gerektiğini ifade etti.

Bildiğiniz gibi daha birkaç gün önce Omicron adında yeni bir varyant keşfedildi. Bazı bilim insanlarının şimdiden en güçlü varyant olduğu konusunda uyardığı Omicron hakkında henüz yeterince bilgiye sahip değiliz. Ancak varyant git gide yayılıyor ve etkilerini görmek için biraz zaman gerekse de önceden temkinli olmakta fayda var.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da yakın zamanda yaptığı açıklamada tam olarak bundan bahsetti. Virüsün Güney Afrika’dan birçok ülkeye şimdiden ulaştığını vurulayan Ceyhan, bırakılan birçok pandemi önleminin geri gelmesi gerektiğini ifade etti.

Varyantın ulaştığı ülkeler ve vaka sayıları:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantı vakalarının önünü kesmek için varyantın çıkış bölgesinde alınan önlemlemlerin tek başına yeterli olmadığından bahsetti. Zira virüs Güney Afrika’da ortaya çıktıktan sonra yakınlardaki 6 ülkenin uçuşlarının durdurulması, varyant Avrupa’ya kadar ulaştıktan sonra varyantın sonunu getiren bir hareket olamazdı. Omicron varyantının görüldüğü ülkeleri de listeleyen Ceyhan, alınması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı:

Omicron varyantı hızla yayılıyor. Sadece Güney Afrika’daki 6 ülke ile uçuşların durdurulması problemi çözmeyecek. Ülkelerin giriş çıkışlarındaki önlemler genel anlamda artırılmalıdır. Mevcut dalgada 4 aydır vaka sayısını 20-30 binden aşağıya indiremiyoruz. Bir de omicron yayılımı başlarsa zor durumda kalabiliriz. Bu nedenle vakit geçirmeden şu önlemleri almalıyız: