Dünyada yeni bir paniğe yol açan Omicron varyantı hakkında konuşan Güney Afrikalı doktorlar, varyantın belirtilerinden bazılarını açıkladılar. Bununla birlikte varyantın en çok aşısızları vurduğunu da ifade ettiler.

Güney Afrika’da tespit edilen ve kısa süre içinde çeşitli ülkelerde de görüldüğü açıklanan Nu varyantı, geçtiğimiz gün resmi adına kavuşmuştu. Delta varyantına göre daha bulaşıcı ve daha tehlikeli olduğu düşünülen varyanta ’Omicron’ ismi verilmişti. Dünyayı yeniden korkutan varyantın belirtileri hakkında bugün Güney Afrika’da yaşayan doktorlardan yeni açıklamalar geldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı basın toplantısında konuşan Unben Pillay, henüz varyantın erken günlerinde olduğumuzu, şu hastalarda hastalığın hafif geçtiğini ifade etti. Bu varyanta sahip hastalarda kuru öksürük, yüksek ateş, gece terleme ve vücutta çok fazla ağrı yaşandığını dile getirerek aşılı hastaların hastalığı daha iyi geçirdiğini ekledi.

Hastaneye kaldırılanların çoğu aşısız

Haftasonu açıklama yapan Dr. Angelique Coetzee, Omicron varyantında aşırı halsizlik gibi genelde olağandışı semptomların görüldüğünü belirtti. Fakat diğer varyantlardan alışık olduğumuzun aksine vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybının olmadığını ifade etti. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli Dr. Wassila Jassat da yaptığı açıklamada “Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların %87’si aşı olmayanlar” ifadesini kullandı.

Hastalarda demografik değişim var:

Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha, yaptığı açıklamasında COVID-19 hastalarında demografik bir değişim gördüklerini, 20’ler ve 30’larının sonundaki insanların daha ağır olarak hastaneye geldiğini ve yoğun bakıma girdiğini söyledi. Mathivha, bunların %65’inin aşısız olduğunu, geri kalanlarınsa tek doz aşılı olduğunu belirtti. Bu demografik farklılığın sebeplerinden birinin ülkedeki gençlerde aşı oranlarının düşük olması olabileceğini ekledi.