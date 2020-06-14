OnePlus 8T, 65 W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olabilir

Android kanadının güçlü aktörlerinden bir tanesi olan OnePlus, 8 serisine ekleyeceği yeni modeliyle 65 W hızlı şarj özelliğini kullanıcılarına sunabilir. Şirket, benzer bir politikayı OnePlus 6 serisinde de gütmüştü.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz nisan ayında OnePlus 8 serisini çıkarmıştı. OnePlus 8 serisi akıllı telefonlarda 30 W hızlı şarj desteğinin yanında 30 W kablosuz şarj desteği de yer alıyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 8T ile birlikte bunlar 65 W’a kadar çıkacak.

Birkaç gün önce OnePlus, yayınlanışının ilk gününden itibaren Android 11 Beta’yı OnePlus 8 serisi kullanıcılarına sunduğunu duyurmuştu. Bir Twitter kullanıcısı ise donanım testleri için tüm OnePlus cihazlarında yüklü olan “Engineering” modunun içerisinde oldukça önemli bir noktayı yakaladı.

65 W hızlı şarj

Söz konusu bu uygulamanın içerisinde 65 W hızlı şarjdan bahsediliyor ki bu da OnePlus’ın bir prototip test ettiği anlamına gelebilir. Ayrıca bu bilgi, TUV Rheinland sertifikasyon tarafından sertifikalandırılan OnePlus 65 W şarj cihazına da işaret ediyor.

Bu uygulama kullanıcılar tarafından kolay görülebilir olmasa da geliştiriciler ve teknoloji tutkunlarını detayları kurcalamaktan alıkoyamıyor. Tabii ortaya çıkan tüm bu bilgiler, OnePlus’ın bu özelliğini OnePlus 8T’de de sunabileceğini gösteriyor. Şirket, benzer bir patikayı OnePlus 6T McLaren Edition’daki Warp Charge 30T’te de izlemişti.

65 W şarj, akıllı telefon dünyası için yepyeni bir özellik sayılmaz. OnePlus’ın kardeş markası olan OPPO, bu özelliği geçmişte duyurmuştu. 10 V 6,5 A şarj metodunu kullanan 65 W Super VOOC 2.0, şu an için mobil cihazlardaki en hızlı şarj çözümü noktasında duruyor.

OnePlus’ın aynı kaynakları ve tesisleri paylaşıyor olması sebebiyle bu teknolojiyi kendi cihazlarına uyarlaması çok da büyük bir sürpriz olmaz. Ancak bu kadar hızlı bir teknolojinin aşırı ısınmaya ve uzun vadede bataryanın kalitesinin düşmesine sebep olacağına dair endişeler bulunuyor. OPPO, çift hücreli batarya teknolojisini kullanarak bu sorunun üstesinden gelmişti, dolayısıyla OnePlus da benzer bir strateji izleyebilir.

Tüm bunlara ek olarak uygulamanın içerisinde 'Ice Blue' kelimesine de rastlandı. Bu da OnePlus 8 serisinin yeni bir renk varyantına kavuşacağı anlamına geliyor ancak hangi modelin bu varyanta sahip olacağı henüz bilinmiyor.