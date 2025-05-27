OnePlus, şirketin en yeni serisi OnePlus 13'te kullanabileceğiniz OnePlus AI'yı ve sağladığı yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı.

OnePlus, telefonlarını daha akıllı ve kişisel hâle getirmek için yeni yapay zekâsı OnePlus AI’ı tanıttı. Şirketin yeni yapay zekâ özellikleri ilk olarak 5 Haziran’da çıkacak OnePlus 13s modelinde yer alacak.

OnePlus’ın klasik Alert Slider’ı evrim geçirerek AI özelliklerini kullanmaya yarayan yeni bir tuşa dönüştü. Örneğin ekranda gördüğünüz önemli bilgileri sadece bir basışla kaydedebiliyor, kategorize edebiliyor ve daha sonra kolayca bulabiliyorsunuz.

OnePlus AI telefondaki eylemlerinizi algılayabilecek

Ayrıca üç parmakla yukarı kaydırarak etkinlik detayları, notlar gibi içerikleri özel bir “Mind Space”e ekleyebiliyorsunuz. Normal ekran görüntüsünden farklı olarak bu özellik metni analiz edip örneğin takviminize otomatik etkinlik olarak ekleyebiliyor. Yani OnePlus'ın yapay zekâsı sadece ekran görüntüsü almakla kalmıyor, neyin önemli olduğunu anlayıp işlemi tamamlıyor.

Başlangıçta sadece OnePlus 13s’te olacak bu yapay zekâ özellikleri, ilerleyen dönemde yazılım güncellemeleriyle diğer OnePlus 13 serisi telefonlara da gelecek.

Diğer OnePlus AI özellikleri

AI VoiceScribe : Popüler uygulamalardaki aramaları ve toplantıları kaydeder, özetler ve tercüme eder.

: Popüler uygulamalardaki aramaları ve toplantıları kaydeder, özetler ve tercüme eder. AI Call Assistant : Çağrılar sırasında otomatik çağrı özetleri ve gerçek zamanlı çeviri sunar.

: Çağrılar sırasında otomatik çağrı özetleri ve gerçek zamanlı çeviri sunar. AI Translation : Daha kolay iletişim için metin, canlı ses, kamera tabanlı ve ekran çevirisini tek bir uygulamada birleştirir.

: Daha kolay iletişim için metin, canlı ses, kamera tabanlı ve ekran çevirisini tek bir uygulamada birleştirir. AI Search : Dosyalar, ayarlar, notlar ve takvimler arasında karşılıklı konuşmaya dayalı doğal dil sorgularını destekler.

: Dosyalar, ayarlar, notlar ve takvimler arasında karşılıklı konuşmaya dayalı doğal dil sorgularını destekler. AI Reframe : Özneleri tanımlamak ve yeni görseller oluşturmak için fotoğrafları analiz eder.

: Özneleri tanımlamak ve yeni görseller oluşturmak için fotoğrafları analiz eder. AI Best Face 2.0: 20 kişiye kadar kapalı gözleri ve ifadeleri düzelterek grup fotoğraflarını otomatik olarak iyileştirir.

OnePlus ayrıca Google Gemini ile entegre çalışacak ve kullanıcı verilerinin gizliliği için özel bir şifreli bulut sistemiyle güvenliği sağlayacak.