OnePlus'ın yakında AirPods benzeri bir kablosuz kulaklık çıkaracağına dair yeni haberler geldi. Android 11 Beta sürümünde yayınlanan bir detaya dayandırılan bu yeni habere göre OnePlus Buds yakında tanıtılacak.

OnePlus’ın OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınladığı Android 11 Beta sürümünde göze çarpan bir detaya göre markanın yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığına dair haberler doğru olabilir. Geçtiğimiz günlerde tasarımlarının da sızdığına dair gelen haberlerle gündeme gelen OnePlus’ın bu yeni kulaklığının Temmuz ayında tanıtılacağına dair de bazı bilgiler vardı.

OnePlus’ın yeni yayınladığı ve barındırdığı hatalarla tepki toplayan Android 11 Beta güncellemesine dair kullanıcıların dikkatini çeken tek detay hatalar olmadı. Xiaomi ve Oppo gibi rakiplerinden önce harekete geçmek ve bir adım önde olmak için OnePlus tarafından hızlıca yayınlanan Android 11 Beta’nın barındırdığı hatalar sebebiyle henüz günlük kullanım için uygun olmadığı söyleniyor.

Güncellemenin aynı zamanda ‘OnePlus Buds’ olarak adlandırılacağı düşünülen yeni kablosuz kulaklıklara dair de detaylar içerdiği düşünülüyor. İddialar ise güncellemede yer alan ve ‘com.oneplus.twspods’ şeklinde görünen bir özelliğe dayanıyor. Sağ ve sol kulaklıklar için pil seviyelerinin okunmasına dair detaylar içeren bu özelliğin, Temmuz ayında çıkacağı söylenen kulaklıklar için büyük bir ipucu olduğu düşünülüyor.

Kulaklıklar ile ilgili daha önce çıkan haberlere dayanarak olası tasarımın Apple’ın AirPods kulaklıklarının tasarımına hayli benzeyeceğini söyleyebiliriz. Bilgileri sunan ve daha önce de tasarımları sızdıran kaynak, ‘güvenilir’ olduğunu iddia ediyor ve sızıntıların gerçeği yansıttığını söylüyor ancak tabii ki resmi bir açıklama gelene kadar bundan emin olmak mümkün değil.

Üreticiler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında, sunacağı uygun fiyatlı akıllı telefon ile yeniden öne çıkmayı planlayan OnePlus’ın eğer bir de uygun fiyatlı ve kaliteli bir kablosuz kulaklık da çıkarırsa adından bolca söz ettireceği kesin. Şimdilik haberlerin doğruluğunun teyit edilmesi için resmi duyuruyu beklemekten başka şansımız yok gibi gözüküyor.