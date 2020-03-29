Son günlerde OnePlus 8 serisiyle adından sıkça söz ettiren OnePlus, yakın zamanda bu seriyi tanıtmaya hazırlanıyor. Serisinin dikkat çeken cihazlarından OnePlus 8'inse bugün resmi basın görselleriyle birlikte teknik özellikleri ortaya çıktı. Gelin OnePlus 8'i daha yakından tanıyalım.

Geçtiğimiz yıllarda ürettiği akıllı telefonlarla piyasanın önemli markalarından biri hâline gelen Çinli üretici OnePlus, yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8'i kısa zaman içinde tanıtacak. Tabii bu süreçte gerçekleştirilecek lansman öncesinde telefon hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce OnePlus 8 Pro'nun resmi basın görselleri ortaya çıkmış ve bunları sizlerle haberimizde paylaşmıştık.

Seriyi yakından tanımamızı sağlayan bu sızıntılara bugün bir yenisi daha eklendi. OnePlus 8'in tasarımını ortaya koyan resmi basın görselleri, ekran ve kamera kurulumu konusunda da ipuçları elde etmemizi sağladı. Görünüşe göre OnePlus 8, önümüzdeki süreçte adından söz ettirecek cihazlardan biri olacak.

İşte OnePlus 8'in resmi basın görselleri ve özellikleri:

Sızdırılan görsellere bakıldığında OnePlus 8'de delikli ekran tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Bu tercih, OnePlus 8'i kullanıcıların görmek istemediği çentiklerden kurtarıyor. Oldukça ince bir çerçeve sahip olduğu anlaşılan telefonda arka kısımda 3 adet, ön kısımdaysa 1 adet kamera bulunuyor.

6,55 inç FHD+ Fluid AMOLED ekrana sahip telefonun 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazın ekranı 3D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. 2,84 GHz 8 çekirdekli Snapdragon 865'ten güç alan cihazda Adreno 650 GPU tercih edilmiş.

Depolama alanı ve RAM konusunda potansiyel müşterilerine 2 seçenek sunacak olan OnePlus, 8 GB RAM / 256 GB depolamanın yanı sıra 12 GB RAM / 256 GB depolama yapılandırmalarıyla karşımıza çıkacak. 48 MP + 16 MP + 2 MP şeklinde bir arka kamera kurulumuna yer verilen OnePlus 8'de ön kamera 16 MP çözünürlüğünde olacak. Arka kameralardan 48 MP'lik ana kamerada OIS ve EIS destekleri bulunurken 16 MP'lik ikinci kamera ultra geniş açılı fotoğraflar çekmek için kullanılacak.

4.300 mAh'lik bir bataryayla çalışacak olan OnePlus 8'de şirketin yeni nesil hızlı şarj teknolojisi Warp Charge 30T desteği de bulunacak. Bu şarj teknolojisi, 5 V / 6 A elektriksel parametrelerle şarj imkânı sunuyor. Tüm bunların yanı sıra OnePlus 8, 5G desteğiyle birlikte gelecek. Resmi basın görsellerinde de görüldüğü gibi telefonun 3 farklı renk seçeneği olacak.

Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0 ile piyasaya sürülecek olan telefonun nisan ayının ortasında tanıtılması bekleniyor ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkinliği tehlikeye sokabileceğini de hatırlatmakta fayda var.