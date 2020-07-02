OnePlus’ın U serisi ve Y serisi televizyonlar Hindistan’da satışa çıkarken televizyonlar hakkındaki detaylar da belli oldu. 55, 43 ve 32 inçlik modeller çok daha kabul edilebilir fiyatlara sahip.

Teknoloji firmalarının hiçbiri yalnızca tek bir ürün üretmiyor. Akıllı telefon üreticileri de zaman içerisinde ürün gamlarını çeşitlendiriyor ve yeni pazarlarda rekabete giriyorlar. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl iki QLED televizyon ile akıllı TV pazarına giriş yapan OnePlus idi.

Üst düzey akıllı telefon üreticilerine kafa tutabilecek ürünleri onlardan daha uygun fiyata sunmasıyla nam salan ve “amiral gemisi katili” olarak da adlandırılan OnePlus, geçen yıl en ucuz televizyonu için bile 990 dolar gibi yüksek bir fiyat belirlemişti. Bu durum da pek çok tepki çekmişti.

Yeni U ve Y serisi televizyonlar daha uygun fiyatlı olacak

Eleştirilere kulak veren OnePlus, geçen yılki modellere kıyasla çok daha uygun fiyatlı olan U serisi ve Y serisi Android televizyonları çıkardı. Bu televizyonların Hindistan’a özel olarak üretildiği belirtilse de çok ufak değişikliklerle benzer ürünleri dünya piyasalarında görmemiz mümkün.

OnePlus’ın üç yeni akıllı televizyonundan U serisi cihaz 55 inçlik büyüklüğe sahip ve 4K görüntü kalitesini destekliyor. Y serisindeki cihazlardan ise 43 inçlik model Full HD yayın yapabiliyor. 32 inçlik en küçük model ise HD-Ready görüntüye sahip. Her üç modelde de Android TV Pie işletim sistemi ve OnePlus’ın kendi arayüzü OxygenPlay yer alıyor.

U serisi modellerde karbonfiber ve metal detaylar, kapanabilir giriş portları, ince tasarım çizgileri gibi pek çok üst düzey detay yer alıyor. 55 inçlik model yaklaşık 670 dolara (yaklaşık 4.600 TL), 32 inçlik model yaklaşık 310 dolara (yaklaşık 2.200 TL) ve 32 inçlik model ise 175 dolar (yaklaşık 1.200 TL) gibi bir meblağa satılıyor.

OnePlus Android TV’ler platformları destekliyor

OnePlus’ın U serisi ve Y serisi televizyonları, günümüzde artık olmazsa olmaz kabul edebileceğimiz yayın platformlarını da destekliyor. OxygenPlay de size bu servislerden daha iyi yararlanabilmeniz amacıyla Netflix, Amazon Prime gibi çeşitli platformlardan içerikler tavsiye ediyor.

Televizyonları kumandası dışında Android ve iOS cihazlardan da kontrol etmek mümkün olacak. Ayrıca beş farklı cihaza kadar destek veren Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı desteği de yeni televizyonlarda yer alacak.