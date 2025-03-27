Yetişkin içerik platformu OnlyFans'a kullanıcı yaş kontrolü konusunda usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans’ın ana şirketi Fenix, kullanıcı yaş kontrolü konusunda usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle 1,05 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

Cinsel içerikli materyallerin yanı sıra birçok ünlü ismin de yer aldığı platform, ziyaretçilerin en az 18 yaşında olması gerektiğini belirtiyor.

Kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için yüz tanıma teknolojisi kullanan OnlyFans, 23 yaşın altındaki kişileri tespit ederek ek kimlik doğrulaması talep edeceğini açıklamıştı ancak Ofcom’un yürüttüğü soruşturmada şirketin gizli bir şekilde bu sınırı aslında 20 olarak ayarladığı ortaya çıktı.

OnlyFans'ın kullanıcı yaş kontrolünde usülsüzlük yaptığı ortaya çıktı

İngiltere’nin iletişim düzenleyicisi Ofcom, Fenix’in yasal yükümlülükleri ihlal ettiğini tespit ederek cezayı kesti. Ofcom’un İcra Direktörü Suzanne Cater, “Platformları yüksek standartlara tabi tutacağız ve ihlalleri yaptırımsız bırakmayacağız.” dedi.

Fenix, hatasını kabul ettiği için cezada %30 indirim aldı. OnlyFans yetkilileri ise Ofcom’un yaş doğrulama politikalarıyla ilgili soruşturmasını kapatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bilmeyenler için 2025’te yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası (OSA) öncesinde platformların yaş doğrulama süreçlerine daha sıkı önlemler getirmesi gerekiyor. OSA, gençleri internet ortamındaki zararlı içeriklerden korumak için teknoloji firmalarına daha fazla sorumluluk yüklüyor.