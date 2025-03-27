RTÜK birçok kanal için açıkladığı cezaların yanı sıra iki YouTube kanalına erişim engeli getirebilir.

RTÜK, YouTube kanalı üzerinden videolar paylaşan gazeteci Fatih Altaylı ve FluTV'ye lisans almadıkları takdirde erişim engeli getirileceğini açıkladı.

Daha önce TV kanallarındaki programlardan tanıdığımız Fatih Altaylı uzun süredir programlarını kendi YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. FluTV ise geçtiğimiz gün tutuklanan İlker Canikligil'in programlarını sürdürdüğü kanaldı.

72 saat içerisinde lisans almaları gerekiyor

RTÜK'ün yeni gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan kararın ardından Fatih Altaylı ve FluTV'nin yayın hayatına devam edebilmesi için 72 saat içerisinde lisans alması gerekiyor.

İlgili toplantı sonrası ayrıca SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi.