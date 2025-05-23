Sosyal medya temalı yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın satılmak üzere olduğu iddia edildi. Ancak platformun sahipleri, halka arz seçeneğini de değerlendiriyor. OnlyFans'ın satışının önündeki en büyük engeller ise sitenin çeşitli istismar iddialarıyla çalkalanıyor olması.

Yetişkin içerik platformu OnlyFans’ın sahibi Fenix International'ın yaklaşık 8 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden satış görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü. Görüşmelerin, Los Angeles merkezli yatırım firması Forest Road Company liderliğindeki bir yatırımcı grubu ile sürdüğü belirtiliyor. Ancak, şirketin halka arz seçeneğini de değerlendirdiği ve başka potansiyel alıcılarla da temas halinde olduğu ifade ediliyor.

2016 yılında kurulan ve 2018'de Ukrayna kökenli Amerikalı girişimci Leonid Radvinsky tarafından satın alınan OnlyFans, özellikle yetişkin içerikleriyle biliniyor. Platform, aradan geçen zamanda yılda 7,9 milyar dolar gelir elde edip ve içerik üreticilerine toplamda 6,6 milyar dolar ödeme yapacak kadar büyüdü. OnlyFans, içerik üreticilerinin kazançlarının %20'sini komisyon olarak alıyor.

Onlyfans'ın 300 milyondan fazla kullanıcısı var

Platformun kullanıcı tabanı da dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Günümüzde OnlyFans’ın 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve 4 milyondan fazla içerik üreticisi bulunuyor. Bu büyüme, platformun pandemiden sonra da popülerliğini sürdürdüğünü ve kullanıcıların içerik üreticileriyle doğrudan etkileşim kurma isteğini yansıttığını gösteriyor.

Ancak, OnlyFans'ın satış süreci bazı zorluklarla karşı karşıya. Platform, geçmişte çocuk istismarı materyalleri ve rızaya dayanmayan içeriklerle ilgili eleştiriler aldı. 2024 yılında, İngiltere'nin medya denetleme kurumu, yaş doğrulama önlemleri konusunda yeterli bilgi sağlamadığı gerekçesiyle şirkete 1 milyon sterlinin üzerinde para cezası verdi. Bu tür düzenleyici endişeleri, potansiyel alıcıların ilgisini azaltabilir ve satış sürecini karmaşıklaştırabilir.