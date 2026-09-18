OpenAI, en gelişmiş yapay zeka teknolojisi GPT-6 Astra'yı temel alan hukuk odaklı "Astra for Law" platformunu duyurdu.

OpenAI, yakın zamanda dünyanın en akıllı yapay zekâ modeli olarak nitelendirdiği GPT-6 Astra’yı resmen kullanıma sunmuştu. Şİmdi ise şirketten bu modelin özel bir kullanımını sağlayacak yeni bir duyuru geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yapay zekâ devi, hukuk büroları ve hukuk yazılımı sağlayıcılarının araştırma yapmasını, hukuki mütalaa taslakları hazırlamasını ve avukatlara özel uygulamalar geliştirmesini sağlamak amacıyla GPT-6 Astra temelli "Astra for Law" platformunu kullanıma sundu.

Astra for Law neler sunacak?

Astra for Law, yalnızca genel bir dil modeli sunmakla kalmıyor. OpenAI’ın belirttiğine göre sistem, GPT-6 Astra modelini ABD dava hukuku içtihatları, yasalar, yönetmelikler ve diğer hukuki kaynaklardan oluşan geniş bir indeksle birleştiriyor. Platform ayrıca hukuki analiz ve metin yazımı için özel olarak eğitilmiş talimat setlerini de bünyesinde barındırıyor.

Hukuk teknolojisi alanında faaliyet gösteren Harvey ve Legora gibi yazılım tedarikçileri, ürünlerini doğrudan Astra for Law altyapısı üzerine inşa edebilecekler. Bununla birlikte sistem; Relativity, Clio, Intapp ve Thomson Reuters gibi sektörün önde gelen yazılım platformlarıyla entegre bir şekilde çalışabilecek.

Hukuk teknolojileri pazarındaki hareketlilik OpenAI ile sınırlı değil. Rakip şirketlerden Google, geçtiğimiz ay hukuk profesyonellerine yönelik Gemini Enterprise çözümlerini genişletirken Anthropic ise yılın başından bu yana Claude asistanı üzerinden avukatlara özel araçlar sunmaya devam ediyordu.