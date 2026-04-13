OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Evine Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın San Francisco’daki evi silahlı saldırıya uğradı. Araçtan ateş açıldığı iddia edilen olay sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

OpenAI’ın patronu Sam Altman, bu kez teknolojiyle değil oldukça endişe verici bir olayla gündemde. ABD’nin San Francisco kentinde bulunan evi, kısa süre içinde ikinci kez hedef alındı. Üstelik bu sefer işin boyutu daha da ciddileşti.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, bir aracın Altman’ın evinin önünde durduğu ve araç içinden ateş açıldığı öne sürüldü. Olay anında herhangi bir yaralanma yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, yaşananlar ciddi güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Araçtan ateş açıldı, polis kısa sürede yakaladı

Polis raporlarına göre saldırı gece 01.40 civarında gerçekleşti. Şüphelilerin bulunduğu araç, Altman’ın evinin önünden geçtikten kısa süre sonra tekrar geri geldi. Bu sırada yolcu koltuğundaki kişinin camdan dışarı uzanarak ateş ettiği iddia ediliyor.

Olay yerindeki güvenlik kameraları sayesinde aracın plakası kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri de fazla zaman kaybetmeden aracı buldu ve içindeki iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise üç adet silah ele geçirildi.

Bu ilk değil: Aynı eve günler önce molotof atılmıştı

Bundan sadece iki gün önce Altman’ın evi bu kez molotofkokteyli ile hedef alınmıştı. Sabah saatlerinde gerçekleşen o saldırıda yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı.

İlk saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin daha sonra OpenAI ofisine giderek tehditler savurduğu da ortaya çıkmıştı. Yani yaşananlar, basit bir saldırıdan çok daha fazlası olabilir.