Otomotiv üreticilerine otonom sürüş sistemleri sağlamak amacıyla yola çıkan Ghost Autonomy kepenk kapattı.

Bir gün otomobillerin tamamen kendi kendilerine yolculuk yapabilmeleri için çalışan çok sayıda girişim bulunuyor. Bu girişimlerden biri de Ghost Autonomy idi ve potansiyel vaat eden girişim, Neredeyse 220 milyon dolarlık yatırım almayı da başarmıştı. Ghost Autonomy'nin destekçileri arasında OpenAI da yer alıyordu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ghost Autonomy'nin dünya çapındaki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu ve firmanın kapatılacağı ifade edildi. Notta, "Ghost ekibinin, yazılım tanımlı tüketici otonomluğu sunma misyonunda kaydettiği önemli teknik yenilikler ve ilerlemelerden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kararın nedeni olarak ise fonlama konusundaki belirsizlikler gösterildi. Firmanın bünyesinde yaklaşık 100 çalışan bulunuyordu.

5 ay önce OpenAI desteği almıştı

Ghost Autonomy, bundan yalnızca 5 ay önce OpenAI Startup Fonu aracılığıyla OpenAI desteğine kavuşmuştu. 5 milyon dolarlık yatırıma ek olarak OpenAI sistemlerine erken erişim ve Microsoft Azure kaynaklarını kullanım hakkı elde eden firma, son yatırım turunu ise 55 milyon dolarlık yatırım alarak tamamlamıştı.

Ghost CEO'su John Hayes, büyük dil modelleri ile otonom sürüşü bir araya getirmenin yollarını aradıklarını ifade etmişti. Böylece mevcut modellerin tıkandığı noktalara çözüm bulabileceklerini öne sürüyordu. Uzmanlar ise bu yaklaşıma şüpheyle bakıyordu. 2017 yılında faaliyetlerine Ghost Locomotion adıyla başlayan firma, 2019 yılında 63,7 milyon dolarla ilk yatırımını almıştı. Otobanlarda otonom sürüş teknolojisini 2020 yılına kadar geliştirmeyi amaçlayan firma başarısız olsa da destekçi bulmaya devam edebilmişti.