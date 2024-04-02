OpenAI, amiral gemisi büyük dil modeli yapay zekâsı ChatGPT'nin abonelik olmadan da kullanılabilmesinin yolunu açtı. Elbette firmanın bu hamlesinin bir nedeni var.

Günümüzdeki yapay zekâ devriminin kitlelere yayılmasında öncü konumda bulunan ChatGPT, uzun zamandır hem en popüler hem de en tartışmalı yapay zekâ araçları arasında başı çekiyor. OpenAI, bu yapay zekânın kullanılması için abonelik oluşturma şartını kaldırdı. Bundan sonra herkes ChatGPT'yi kullanabilecek ancak abone olmadan kullanacakların erişimi bir nebze kısıtlı kalacak.

Daha gelişmiş modeller için daha çok veri

OpenAI'ın şimdilik belli bölgelerde kullanıma sunduğu yeni sistemde kullanıcılar, kendilerine özel bir abonelik oluşturmaya ihtiyaç duymadan ChatGPT kullanabilecekler. ChatGPT bu sohbetlerden elde ettiği verileri kendi modellerini daha da geliştirmekte kullanacak ancak isteyen kullanıcılar, verilerinin toplanmasına engel olabilecek. Bunun için ekrandaki soru işareti butonuna tıklamak ve verilerin toplanması seçeneğindeki izinleri kaldırmak yeterli olacak.

Giriş yapmakla uğraşmayacak olan kullanıcılar doğrudan yapay zekâ sohbet botu ile iletişim kurabilecekler. Öte yandan bu botun becerileri, ücretsiz aboneliklerle kullanılan versiyondan bile daha kısıtlı olacak. OpenAI tarafından gelen açıklamada, abonelik olmadan kullanılacak modelin içerik oluşturma açısından daha da sınırlı olacağı ifade edildi. OpenAI, var olan içerik kısıtlarının da ötesindeki bu içerik kısıtını "Giriş yapılmamış deneyimler var olan güvenlik önlemlerinden faydalanacak. Bunlara ek olarak, uygun olmayabilecek içeriklere yönelik ek güvenlik korumaları da devrede olacak." şeklinde açıkladı. Bu açıklama ne süreç hakkında ne de güvenlik önlemlerinin detayları hakkında ek bir bilgi sunmamasıyla dikkat çekti.

Abonelik gerektirmeyen ChatGPT'nin ilk olarak hangi bölgede ya da hangi gruplar tarafından kullanılabileceği ise şimdilik bilinmiyor.