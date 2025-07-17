OpenAI, sürpriz bir paylaşımla bu akşam bir canlı yayın yapacağını duyurdu. Ne duyurulacağı hakkında bir detay yok ancak paylaşılan kısa video, uzun zamandır konuşulan Chrome rakibi yapay zeka tabanlı web tarayıcısının gelebileceğini gösteriyor.

ChatGPT ile dünyayı kasıp kavuran OpenAI, hız kesmeden duyurularına devam ediyor. Teknoloji devi, X üzerinden bir paylaşım yaparak bugün çok büyük bir duyuruyla karşımıza çıkacağının sinyallerini verdi. Duyurunun canlı olarak yayımlanacağı da şirket tarafından aktarıldı.

OpenAI’ın yeni duyurusunu yapacağı canlı yayın, TSİ 20.00’da resmen başlayacak. Henüz canlı yayın için bir bağlantı paylaşılmamış ancak muhtemelen şirketin resmî YouTube hesabı üzerinden takip edebileceğiz. Biz de şirketin duyuruları hakkında gerçek zamanlı olarak sizlere gelişmeleri aktaracağız.

Tarayıcı tanıtılması bekleniyor

OpenAI’ın X’te yaptığı paylaşımda ne duyuracağı konusunda maalesef çok fazla ipucu yok. Tek şey, bir imlecin yer alması. Bu da geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialarla uyumlu. Öyle ki geçen hafta Reuters’tan gelen bir sızıntı, OpenAI’ın bir internet tarayıcısı piyasaya süreceğini iddia etmişti.

Eğer bu doğru çıkarsa şirket, yapay zeka tabanlı bir internet tarayıcısı sunarak Google Chrome, Perplexity gibi platformlara rakip olmaya başlayabilir. Yeni tarayıcı yoluyla insanların internette gezinme yöntemlerinin baştan aşağıya değiştiğini görebiliriz. Daha etkileşimli ve akıllı bir tarayıcı deneyimi sunabilir. Söylentilere göre geleneksel bir tarayıcıdan ziyade tıpkı ChatGPT’yle sohbet eder gibi bir arayüzle internette gezinme deneyimi sunacak.

Ayrıca şirketin sizin yerinize görevleri hâlledebilen “Operator” aracını da entegre edeceği belirtilmiş. Yani sizin yerinize bazı işlevleri kendi de yerine getirebilecek. Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Neler olacağını görmek için bu akşamı beklememiz gerekiyor.