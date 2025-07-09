OpenAI, tıpkı Perplexity'nin yaptığı gibi yapay zekâ tabanlı kendi internet tarayıcısını yakında tanıtmaya hazırlanıyor.

Günümüzde geleneksel tarayıcılar hâlâ popüler olsa da bir dizi yeni tarayıcı da hayatımıza girmeye başladı. Yapay zekâların yaygınlaşmasıyla birlikte Perplexity'nin ilk tarayıcısı Comet bugün kullanıma sunulmuştu. Şimdi de ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekâ destekli internet tarayıcısını çıkarmaya hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre bu yeni tarayıcı, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak ve internette gezinme alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeyi hedefleyecek. Tarayıcı, kullanıcıların internette gezinmesini daha akıllı ve etkileşimli hâle getirecek.

OpenAI'ın tarayıcısı neler sunacak?

İlginç olan bu tarayıcıda klasik tıklama ve gezinme yerine, ChatGPT’ye benzer bir sohbet arayüzüyle internette arama yapılabilecek olması. Yani örneğin bir şey araştırmak istediğinizde, doğrudan yapay zekâ ile konuşarak sonuca ulaşabileceksiniz.

Ayrıca OpenAI’nin "Operator" adlı yapay zekâ aracının da bu tarayıcıya entegre edileceği söyleniyor. Bu, tarayıcının sizin yerinize bazı görevleri yerine getirebileceği anlamına geliyor. Örneğin bilet almak, form doldurmak gibi işler artık internet tarayıcınızda otomasyona bırakılacak.

Yeni tarayıcının Chrome veya Safari gibi temel özelliklere sahip olması bekleniyor ama yapay zekânın merkeze yerleştirilmesiyle bazı benzersiz özellikler de sunabilir. Kısacası, sadece bir "eklenti" değil, baştan sona yapay zekâya göre şekillendirilmiş bir deneyim olacak.

Peki sizin OpenAI'ın tarayıcısından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.