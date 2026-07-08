ASUS Yeni Mini PC'si ROG GR70'yi Piyasaya Sürdü (Bu Kadar Küçük Olmasına Rağmen İçinde RTX 5070 Var)

ASUS, mini PC'lerin giderek yaygınlaştığı dönemde yeni mini PC'si ROG GR70'i piyasaya sürdü. Tabii fiyatı biraz üzebilir.

Oyun bilgisayarı denince muhtemelen hepimizin aklına ilk olarak ışıklı mışıklı dev kasalar geliyor. ASUS görünüşe göre bu ezberi tamamen bozmaya kararlı.

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Şirket, büyük kasaları tarihe gömecek yeni oyun canavarı ROG GR70’i nihayet piyasaya sürdü. Sadece yarım metre boyutuyla masanızda neredeyse bir kahve kupası kadar yer kaplayan bu mini PC, içine sığdırdığı donanımlarla da şaşırtıyor.

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Fiyatı boyutuyla ters orantılı

ASUS, bu minik gövdenin içine AMD ve NVIDIA’nın en yeni teknolojilerini yerleştirmiş. ABD’de satışa sunulan tepe modelde, AMD’nin 16 çekirdekli canavarı Ryzen 9 9955HX3D işlemcisi ve NVIDIA’nın çiçeği burnunda RTX 5070 mobil ekran kartı yer alıyor. 32 GB RAM ve 2 TB SSD ile desteklenen bu sistem, DLSS 4 teknolojisi sayesinde en ağır oyunları bile rahatlıkla oynatabiliyor.

Ancak bu kadar teknolojiyi küçücük bir kutuya sığdırmanın faturası da ağır. Bu mini PC'nin başlangıç fiyatı tam 3.135 dolar (yaklaşık 146 bin TL). En üst versiyonu ise 3.196 dolar (yaklaşık 149 bin TL) seviyesinde.

Özetle ROG GR70 masasında sadelik ve devasa bir güç isteyen, aynı zamanda taşınabilirliğe önem veren oyuncular için niş bir ürün.