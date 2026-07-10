Ford’un Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Paylaşılan listede Capri, Explorer, Puma ST, Puma Gen-E, Kuga ve Puma modelleri yer alıyor. Explorer 2.232.300 TL’den başlarken, Puma Gen-E için 2.158.700 TL’lik peşin kampanyalı anahtar teslim fiyat paylaşılmış durumda.

Ford, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede tamamen elektrikli Capri, Explorer ve Puma Gen-E modellerinin yanında Kuga, Puma ve Puma ST seçenekleri de yer alıyor.

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Bu içerikte Ford’un Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan listede Puma Gen-E için peşin kampanyalı anahtar teslim fiyat bilgisi yer alırken, diğer modellerde kampanyalı fiyat alanı “-” olarak gösterildi.

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Ford fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Capri 3.211.600 TL - Explorer 2.232.300 TL - Puma ST 2.869.900 TL - Puma Gen-E - 2.158.700 TL Kuga 2.780.900 TL - Puma 2.238.900 TL -

Capri fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.211.600 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.330.000 TL -

Ford Capri, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanım seviyesiyle sunulan model, 125 kW ve 250 kW AWD olmak üzere iki farklı elektrikli güç seçeneğiyle fiyatlandırılmış durumda.

Capri opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Explorer fiyatları - Temmuz 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.232.300 TL - 125 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.457.300 TL - 250 kW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.217.200 TL -

Ford Explorer, markanın elektrikli SUV ürün gamında farklı donanım ve güç seçenekleriyle konumlanıyor. Temmuz 2026 listesinde Select ve Premium versiyonları bulunan model, 125 kW elektrikli seçeneğin yanında 250 kW AWD versiyonla da satışa sunuluyor.

Explorer opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Puma ST fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit ST, SUV, 7 İleri Otomatik 2.869.900 TL -

Puma ST, Puma ailesinin daha sportif karaktere sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. 1.0L EcoBoost 160PS benzin/hibrit motor ve 7 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, kompakt SUV yapısını daha dinamik bir donanım çizgisiyle birleştiriyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Puma Gen-E fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 123 kW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik - 2.158.700 TL

Puma Gen-E, Puma ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Premium donanımıyla paylaşılan modelde fiyat, tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı olarak belirtilmiş durumda. Bu nedenle tabloda kampanyalı fiyat alanı öne çıkıyor.

Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kuga fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik 2.780.900 TL - 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Active X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.163.300 TL - 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.455.000 TL -

Ford Kuga, markanın SUV ürün gamında benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla listeleniyor. Titanium, Active X ve ST-Line X donanım seçenekleriyle sunulan model, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini birlikte değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.

Kuga opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Puma fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit Titanium, SUV, 7 İleri Otomatik 2.238.900 TL - 1.0L EcoBoost 155PS, Benzin/Hibrit ST-Line X, SUV, 7 İleri Otomatik 2.615.600 TL -

Ford Puma, kompakt SUV sınıfında yer alan ve benzin/hibrit motor seçenekleriyle listelenen modellerden biri. Titanium ve ST-Line X donanımlarıyla sunulan araç, şehir içi kullanımda pratiklik, otomatik şanzıman ve SUV görünümünü bir arada arayanlara hitap ediyor.

Puma opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.