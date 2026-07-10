Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI Sürpriz Kararla ChatGPT Atlas'ı Kapatıyor: Ömrü 1 Yıl Bile Sürmedi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, kullanıcılar adına internette bağımsız görevler yürütebilen yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı, lansmanından bir yıl bile geçmeden kapatacağını doğruladı.

OpenAI Sürpriz Kararla ChatGPT Atlas'ı Kapatıyor: Ömrü 1 Yıl Bile Sürmedi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI geçtiğimiz ekim ayında büyük umutlarla duyurduğu ve kullanıcıların yerine internette bağımsız görevler gerçekleştirebilen yapay zekâ tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın fişini çekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şirket tarafından paylaşılan takvime göre, yapay zekâ destekli bağımsız tarayıcının tamamen kullanımdan kalkacağı hedef tarih ise 9 Ağustos olarak belirlendi.

İçerikten Görseller

OpenAI Sürpriz Kararla ChatGPT Atlas'ı Kapatıyor: Ömrü 1 Yıl Bile Sürmedi!
2

Yeni durak: ChatGPT Work uygulaması

2

Aslına bakılırsa bu kapatma kararı, arkasında daha büyük bir birleşme hikâyesi barındırıyor. Geçtiğimiz mart ayında The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bir raporda, OpenAI’ın farklı kollarını tek bir çatıda birleştirmek istediği öne sürülmüştü. İddialara göre şirket; ChatGPT uygulaması, Codex ve Atlas tarayıcısını bir araya getirerek güçlü bir masaüstü "süper uygulaması" yaratmayı planlıyordu.

Bugün resmiyet kazanan "ChatGPT Work" duyuruları, mart ayındaki o sızıntıların ve planların gerçeğe dönüştüğünü net bir şekilde kanıtlıyor. Atlas bağımsız bir tarayıcı olarak ölmüş olsa da ruhu ve yetenekleri bu yeni iş odaklı süper uygulamada yaşamaya devam edecek.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı

Ford, Yapay Zekâ Sistemleri Patlayınca Yüzlerce Çalışanını Tekrar İşe Almak Zorunda Kaldı

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Claude'un App Store Paket Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

GPT-5.6'nın Yarın Geleceği Açıklandı: Peki Yeni Modeller Neler?

Otomobiliniz Artık Gördüğünüz Her Şeyi Size Anlatacak: Gemini'ın Yeni Otomobil Özelliğiyle Tanışın!

Otomobiliniz Artık Gördüğünüz Her Şeyi Size Anlatacak: Gemini'ın Yeni Otomobil Özelliğiyle Tanışın!

ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com