OpenAI Sürpriz Kararla ChatGPT Atlas'ı Kapatıyor: Ömrü 1 Yıl Bile Sürmedi!

OpenAI, kullanıcılar adına internette bağımsız görevler yürütebilen yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı, lansmanından bir yıl bile geçmeden kapatacağını doğruladı.

OpenAI geçtiğimiz ekim ayında büyük umutlarla duyurduğu ve kullanıcıların yerine internette bağımsız görevler gerçekleştirebilen yapay zekâ tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın fişini çekiyor.

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Şirket tarafından paylaşılan takvime göre, yapay zekâ destekli bağımsız tarayıcının tamamen kullanımdan kalkacağı hedef tarih ise 9 Ağustos olarak belirlendi.

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Yeni durak: ChatGPT Work uygulaması

Aslına bakılırsa bu kapatma kararı, arkasında daha büyük bir birleşme hikâyesi barındırıyor. Geçtiğimiz mart ayında The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bir raporda, OpenAI’ın farklı kollarını tek bir çatıda birleştirmek istediği öne sürülmüştü. İddialara göre şirket; ChatGPT uygulaması, Codex ve Atlas tarayıcısını bir araya getirerek güçlü bir masaüstü "süper uygulaması" yaratmayı planlıyordu.

Bugün resmiyet kazanan "ChatGPT Work" duyuruları, mart ayındaki o sızıntıların ve planların gerçeğe dönüştüğünü net bir şekilde kanıtlıyor. Atlas bağımsız bir tarayıcı olarak ölmüş olsa da ruhu ve yetenekleri bu yeni iş odaklı süper uygulamada yaşamaya devam edecek.