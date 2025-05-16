OPPO, giriş-orta segmentte konumlanan yeni A5 serisini tanıttı. A5 4G, A5x ve A5 5G'den oluşan bu modeller, çok beklentisi olmayanların seveceği özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de iddialı bir akıllı telefon markası olan Çin merkezli OPPO, yeni telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, dün Reno 14 serisini resmen tanıtmıştı. Bunların yanı sıra bir de giriş-orta segmentte konumlanan A5 serisi duyuruldu. Bu seri OPPO A5 4G, A5 5G ve A5x modellerinden oluşuyor.

Cihazların üçü de benzer tasarımlara sahip. Arkalarında ikili kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı var. A5 4G ile A5x modelleri tek bir özellik dışında tamamen aynı. A5 5G ise biraz daha önlerinde.

OPPO A5 serisi neler sunuyor

*OPPO A5 4G

A5 4G ve A5x versiyonda, 6,67 inçlik 720x1604 çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip LCD ekran var. 5G versiyonda ise 90 Hz değil, 120 Hz’lik bir ekran ve 240 Hz dokunma örnekleme hızı görüyoruz. 4G model mor, yeşil beyaz renk ile A5X, mavi ve beyaz ile 5G model ise beyaz ve yeşil renkler ile sunuluyor.

*OPPO A5 5G

İşlemci tarafına baktığımızda OPPO A5 4G ve A5x’te 4G bir işlemci olan ve günlük kullanımda yeterli performans sunabilen Snapdragon 6s Gen 1’i görüyoruz. 4/6/8 GB RAM, 128/256 GB depolamayı da ekleyelim. A5 5G’de ise Dimensity 6300 işlemci var. Bu modelde de 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB işlemci sunuluyor.

*OPPO A5x

Kameralara geldiğimizde tüm modellerin arkasında 50 MP ana ve 2 MP monokrom kamera var. Ana fark ön tarafta. A5 4G’de önde 5 MP’lik, A5x’te 32 MP’lik, A5 5G’de is 8 MP’lik deliğe yerleştirilen selfie kamerası var. Batarya kapasitesi de üç modelde 45W destekli 6000 mAh olarak açıklandı. Telefonlar Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle kutudan çıkacak. Telefonlar duyurulsa da fiyatları ve ne zaman satışa çıkacakları henüz açıklanmadı.

OPPO A5 4G teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 720x1604, 1000 nit parlaklık, 90 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 6s Gen 1 RAM 4/6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (45W) İşletim sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A5x teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 720x1604, 1000 nit parlaklık, 90 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 6s Gen 1 RAM 4/6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6000 mAh (45W) İşletim sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A5 5G teknik özellikleri