Çinli teknoloji devi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte A5 Pro 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına ek olarak MIL-STD-810H-2022 askeri dayanıklılık sınıfında olan telefon, aşırı uygun sayılabilecek fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.
OPPO'nun yeni akıllı telefonunda 6.67 inç boyutunda olan HD+ çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekranın tepe parlaklık noktası ise 1.000 nit. Ekrana yerleştirilmiş selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.
Karşınızda OPPO A5 Pro 5G
OPPO A5 Pro 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 45W hızlı şarj desteği sunan 5.800 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan telefonun işletim sistemi ise Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 olarak açıklandı.
Telefonun arka kısmına baktığımızda iPhone'lara benzeyen bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP monokrom derinlik odaklı kamera bulunuyor.
OPPO A5 Pro 5G teknik özellikleri:
|Ekran
|6.7 inç, HD+, 120 Hz, 1.000 nit, IPS LCD
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8 GB (LPDDR4X)
|Depolama
|128-256 GB (UFS 2.2)
|Ön Kamera
|8 MP (f/2.0)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|5.800 mAh (45W)
|İşletim Sistemi
|Color OS 15.0 (Android15)
OPPO A5 Pro 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|210 dolar
|8 GB + 256 GB
|235 dolar