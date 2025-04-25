OPPO, uygun fiyatlı olsa da üst düzey dayanıklılık sunan yeni telefonu A5 Pro 5G'yi duyurdu. İşte tasarımıyla iPhone'a benzeyen telefonun fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte A5 Pro 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına ek olarak MIL-STD-810H-2022 askeri dayanıklılık sınıfında olan telefon, aşırı uygun sayılabilecek fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda 6.67 inç boyutunda olan HD+ çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekranın tepe parlaklık noktası ise 1.000 nit. Ekrana yerleştirilmiş selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda OPPO A5 Pro 5G

OPPO A5 Pro 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 45W hızlı şarj desteği sunan 5.800 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan telefonun işletim sistemi ise Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda iPhone'lara benzeyen bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP monokrom derinlik odaklı kamera bulunuyor.

OPPO A5 Pro 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, HD+, 120 Hz, 1.000 nit, IPS LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 8 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.800 mAh (45W) İşletim Sistemi Color OS 15.0 (Android15)

OPPO A5 Pro 5G fiyatı: