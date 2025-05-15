OPPO Reno 14 ve 14 Pro MediaTek işlemciler, 6000 mAh batarya ve IP69 sertifikasıyla Çin’de tanıtıldı. Her iki model de kullanıcı odaklı teknik ve yazılım özellikleriyle donatıldı. Reno 14 serisi, büyük batarya kapasitesi, yeni yazılım özellikleri ve günlük kullanıma uygun donanımıyla öne çıkıyor.

OPPO, Çin’de gerçekleştirdiği etkinlikte Reno 14 serisini resmen duyurdu. MediaTek işlemcilerle gelen yeni modeller, büyük batarya kapasitesi ve IP69 seviyesine kadar dayanıklılık sunmalarıyla öne çıkıyor.

Reno 14, 6.59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekranla geliyor. Modellerin gövdesinde metal çerçeve, arka yüzeyinde ise cam kaplama bulunuyor. Aynı zamanda IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı oldukça dayanıklı.

OPPO Reno 14 serisi özellikleri

OPPO Reno 14'ün içinde Dimensity 8350 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemciye 12 ila 16 GB RAM, 256 GB’dan 1 TB’ye kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor. 6000 mAh kapasiteli batarya, 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto lens bulunurken, ön kısımda da 50 MP’lik bir kamera yer alıyor. Reno 14, Mermaid, Half Summer Green ve Reef Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 187 gramlık hafif yapısı ve 7.32 mm inceliğiyle son derece ergonomik.

OPPO Reno 14 Pro’da 6.83 inçlik OLED ekran ve MediaTek’in Dimensity 8450 işlemcisi yer alıyor. Bu modelde batarya kapasitesi 6200 mAh’ye yükseltilmiş, ayrıca 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Renk seçenekleri arasında Reef Black, Mermaid ve Calla Lily Purple yer alıyor. Özellikle Mermaid rengi, ışığa göre renk değiştiren yanardöner yüzeyiyle dikkat çekiyor.

OPPO Reno 14 serisi teknik özellikleri

OPPO Reno 14

Özellikler OPPO Reno 14 Ekran 6.59″ 1.5K LTPS OLED, 120Hz, 1200 nits İşlemci MediaTek Dimensity 8350 Arka Kamera 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 50 MP Batarya 6000 mAh kapasiteli batarya, 80W hızlı kablolu şarj Bellek 12GB + 256GB- 16GB + 256GB- 12GB + 512GB- 16GB + 512GB- 16GB + 1TB

OPPO Reno 14 Pro

Özellikler OPPO Reno 14 Pro Ekran 6.83″ 1.5K OLED, 120Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8450 Arka Kamera 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 50 MP Batarya 6200 mAh kapasiteli batarya, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj Bellek 12GB + 256GB- 12GB + 512GB- 16GB + 512GB- 16GB + 1TB

OPPO Reno 14 serisi fiyatı ve çıkış tarihi

Her iki model de şimdiden Çin'de ön siparişe açıldı. Telefonlar raflardaki yerini ise 23 Mayıs'ta alacak. Fiyatlar ise şöyle:

Reno 14 fiyatı:

12GB + 256GB: 388 dolar

16 GB + 256 GB: 417 dolar

12GB + 512GB: 430 dolar

16 GB + 512 GB: 458 dolar

16GB + 1TB: 528 dolar

Reno 14 Pro fiyatı: