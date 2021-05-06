OPPO, Bluetooth 5.2 ile en yeni kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen, hızlı şarj desteği ile 10 dakika şarjla 8 saat kullanım sunan kablosuz kulaklığı OPPO Enco Air'ı duyurdu.

OPPO, yeni orta segment akıllı telefonu K9 5G ile birlikte yeni kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air'i de duyurdu. Titanyum kaplı diyaframa sahip 12mm'lik sürücüsüyle iyi bir ses deneyimi vadeden Enco Air, yalnızca 3,75 gram ağırlığa sahip yarı kulakiçi tasarımıyla kulağınızda bir kulaklık olduğunu dahi unutmanızı sağlıyor.

Tek şarj ile 4 saat kullanım ömrüne sahip olan OPPO Enco Air, taşıma kutusunun bataryasıyla birlikte kullanım süresini 24 saate kadar çıkarıyor. Dahası, USB Type-C girişli hızlı şarj desteği sayesinde Enco Air'i yalnızca 10 dakika şarj ederek müzik keyfini 8 saat uzatabiliyorsunuz.

Hem Android hem de iOS cihazlarla kullanılabilen OPPO Enco Air, yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Ses seviyesini ayarlamak, çağrıları yanıtlamak ya da medyayı kontrol etmek için dokunmatik kontrole sahip olan kablosuz kulaklık, görüşme sırasında çevre gürültüsünü bastırmak için çift mikrofona sahip.

IPX4 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan, 47 ms gecikme süresiyle oyun deneyimini baltalamayan OPPO Enco Air; siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor ve cihazın fiyatı yaklaşık 38 dolar olarak açıklanmış durumda.