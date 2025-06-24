POCO F7 modeli resmen tanıtıldı. 6500 mAh batarya, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve iki farklı depolama seçeneğiyle gelen cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. 90W hızlı şarj desteği ve IP sertifikalarıyla dikkat çeken model, farklı ihtiyaçlara yönelik donanım özellikleri sunuyor. POCO F7, 6,83 inç 120 Hz AMOLED ekran, 12 GB RAM, 50 MP kamera ile dikkat çekiyor.

POCO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu F7, sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Uzun pil ömrü vadeden dev bataryası, güçlü işlemcisi ve akıcı ekranıyla öne çıkan cihaz, iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda F7 Pro ve F7 Ultra modelleri sahneye çıkmıştı ancak serinin asıl modeli POCO F7 ortalarda yoktu. Sessizliğini bozan POCO, sonunda F7’yi de tanıttı. Teknik detayları ve Türkiye fiyatı netleşen model, iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Uzun pil ömrü vadeden dev bataryası, güçlü işlemcisi ve akıcı ekranıyla öne çıkıyor.

POCO F7 özellikleri

POCO F7, donanım tarafında dikkat çeken özelliklerle donatılmış bir model olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalınlığı 7,98 mm, ağırlığı ise 222 gram. Ekran, işlemci ve kamera gibi temel bileşenlere dair teknik detaylar şu şekilde:

Ekran 6,83 inç AMOLED, 1280 x 2800 çözünürlük, 120 Hz İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), 8 çekirdekli yapı RAM 12 GB LPDDR5X Depolama 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 Arka kamera 50 MP Sony IMX882 ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön kamera 20 MP Batarya 6500 mAh, 90W hızlı şarj İşletim sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2

POCO F7’nin Türkiye fiyatı belli oldu

POCO F7’nin 256 GB depolama alanına sahip modeli 24.999 TL, 512 GB’lık versiyonu ise 28.999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Ekran altı parmak izi sensörüyle gelen telefon, IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı belirli düzeyde dayanıklılık sunuyor.