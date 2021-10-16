Oppo Reno7'nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Her yıl iki yeni modelini duyuran Çin merkezli telefon üreticisi Oppo'dan bu yıl sonuna kadar Reno7 serisinin çıkarılması bekleniyor. Oppo Reno7'nin teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ilk kez duyuruldu.

Oppo geçen yıl Reno4 serisi ve Reno5 serisini, bu senenin ortalarında ise Reno6 serisini tanıttı. Popüler telefon üreticisi şirketin bu yıl içinde Reno7'yi piyasaya çıkarması bekleniyor. Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro 5G modelleri Avrupa'ya yeni geldiği için yeni serinin tüm dünyaya dağıtımı biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yine de Reno7'nin yıl sonuna kadar en azından Çin piyasasında görülebileceği tahmin ediliyor.

Kaynağa göre vanilya Reno7 veya Reno7 Pro ile ilgili bilgilerin olup olmadığı bilinmiyor. Ancak, teknik özelliklere bakılırsa Reno6'nın yerini hızla dolduracak gibi görünüyor.

Resmi olmayan bir kaynakta verilen bilgilere göre teknik özelliklerine bakalım: