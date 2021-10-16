Oppo Reno7'nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Oppo geçen yıl Reno4 serisi ve Reno5 serisini, bu senenin ortalarında ise Reno6 serisini tanıttı. Popüler telefon üreticisi şirketin bu yıl içinde Reno7'yi piyasaya çıkarması bekleniyor. Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro 5G modelleri Avrupa'ya yeni geldiği için yeni serinin tüm dünyaya dağıtımı biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yine de Reno7'nin yıl sonuna kadar en azından Çin piyasasında görülebileceği tahmin ediliyor.
Kaynağa göre vanilya Reno7 veya Reno7 Pro ile ilgili bilgilerin olup olmadığı bilinmiyor. Ancak, teknik özelliklere bakılırsa Reno6'nın yerini hızla dolduracak gibi görünüyor.
Resmi olmayan bir kaynakta verilen bilgilere göre teknik özelliklerine bakalım:
- Kamerasıyla öne çıkan telefon markası Oppo, Reno7 modelinde de oldukça iddialı. Yeni seride biriön kamera olmak üzere toplamda dört adet sony kamerası yer alıyor. Ana kamera olarak 50 MP, ultra geniş açılı otomatik odak yapabilen ve makro çekim özelliklerine sahip 8 MP ve portre çekimleri için 2 MP siyah beyaz bir kamera bulunuyor. Ayrıca 32 MP bir selfie kamerasına sahip.
- Oppo Reno7'de BOE’den 6,5 inç Full HD + AMOLED ekran ve ekranda 90 Hz yenileme hızı ve 10 bit renk desteği bulunuyor.
- LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolamayla birlikte geliyor.
- 65 Watt hızlı şarj özelliği bulunan telefonda 4,500 mAh batarya yer alacak.
- Parmak izi okuma özelliği için NFC, stereo hoparlörler ve lineer titreşim motoruna sahip olacak.
- Gövde yapısı ve tasarımı için 6000 serisi alüminyum düz orta çerçevenin yer aldığı cihazın arka tarafında 2D kristal elmas ve ön tarafında Gorilla Glass yer alacak.
- 8 ile12 GB RAM seçeneğiyle ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak telefon fiyatının 466 $ (vergiler hariç yaklaşık 4.300 ₺)’dan başlayacağı tahmin ediliyor.