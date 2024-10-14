Bilim insanları, Örümcek Adam'ın ağlarından esinlenerek anında katılaşıp nesneleri kaldırabilen bir sıvı geliştirdi. Üstelik bu sıvı, kendi ağırlığının 80 katından fazla nesneleri kaldırabiliyor.

Birçok insan, dünyanın en popüler süper kahramanlarından Örümcek Adam’ın güçlerine sahip olmanın nasıl bir his olduğunu merak etmiştir. Bu güçlerden biri de ağ fırlatmaktır. Şimdi ise bilim insanları bu fikri gerçeğe dönüştürdü. Örümcek Adam’dan esinlenerek yapışkan, nesneleri kaldırabilen bir sıvı geliştirdiler.

Araştırma bulguları Advanced Functional Materials üzerinden geçtiğimiz ayların sonlarında yayımlandı. Görüntüler, gerçekten de Örümcek Adam’ın ağlarına benzediğini gösteriyor. Tabii ki insanların binalar arasında uçmasını sağlamayacak ancak güçlü olmasıyla bazı konularda yardımcı olabilir.

Kendi ağırlığının 80 katını kaldırabiliyor

ABD’nin Massachusetss eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesinden araştırmacılar, bu sıvıyı bir tesadüf üzerine keşfetmişler. Sıvı dışarı püskürtüldüğünde anında katılaşıyor ve nesnelere yapışıp onları kaldırabilen bir şeye dönüşüyor.

İp gibi bir işleve sahip diyebileceğimiz sıvı; güve, örümcek ve diğer bazı böceklerin salgıladığı ipekleri kullanıyor. Uzmanlar, kendi ağırlığının 80 katına kadar çıkabilen ağırlıkları kaldırabileceğini de belirtmişler. Videolarda da bu görülebiliyor. Çalışmada ipeklerde bulunan fibroin isimli protein kullanılmış. Fibroini ayrıştıran uzmanlar, belirli katkı maddelerinin yardımıyla onu lif benzeri bir yapıya dönüştürebilen bir hâle getirmişler.

Daha da ilginci bu keşif kazara yapılmış. Yazarlardan Marco Lo Presti, ipek fibroini kullanarak güçlü yapıştırıcılar üretmeye yönelik bir proje üzerinde çalışırken bunu keşfettiğini söylüyor. Açıklamasına göre cam malzemelerini asetonla temizlerken camın dibinde ağ benzeri bir madde oluştuğunu fark etmiş. Bunun ardından da fibroinleri etanol veya aseton gibi kimyasallara maruz bırakmışlar ve ortaya örümcek ağına benzer jel benzeri bir yapının çıktığını görmüşler.

Şimdi ise bu sıvı üzerinde çalışmalar devam edecek. Uzmanlar, katılaşarak yapışkan ve çok güçlü bir hâl alabilen bu sıvının çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir ürüne dönüşebileceğini düşünüyor. Örümcek Adam gibi olmasa da gelecekte gerçekten çok işimize yarayabilecek bir şeye dönüştüğünü görebiliriz.